È vero che la chiusura di marzo potrebbe far esplodere al rialzo Illimity Bank verso obiettivi molto ambiziosi, ma è altresì vero che in termini di prospettive futuro questa banca è tra le migliori tra quelle del settore bancario.

Ad esempio, la crescita degli utili per i prossimi tre anni è attesa essere di circa il 51% all’anno, in media, a fronte di un settore di riferimento i cui utili dovrebbero crescere del 27% circa. Infatti, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Per gli analisti che coprono Illimity Bank, poi, il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

La chiusura di marzo potrebbe far esplodere al rialzo Illimity Bank verso obiettivi molto ambiziosi: le indicazioni dell’analisi grafica

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 15 marzo in rialzo del 3,18% rispetto alla seduta precedente a quota 9,4 euro.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe sancire la definitiva esplosione rialzista del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non solo potrebbero rompere al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 9,27 euro, ma anche dare un segnale di acquisto dello Swing Indicator. In questo caso si aprirebbero le porte a un rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo si trova in area 13,4 euro per un potenziale rialzista del 50% circa rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 9,27 euro potrebbe determinare una nuova fare di incertezza per Illimity Bank. Una chiusura mensile inferiore a 6,75 euro, invece, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Dopo molti mesi le quotazioni potrebbero in chiusura di marzo avere ragione della forte resistenza in area 9,02 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si potrebbe accelerare al rialzo puntando verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso in cui si raggiunga il III obiettivo di prezzo il potenziale guadagno sarebbe dell’80% circa.

Unica nota negativa è che non appare ancora il segnale di acquisto dello Swing Indicator.

Qualora, invece, la resistenza non dovesse cedere potremmo assistere a un ribasso almeno fino in area 7,63 euro.

Approfondimento

