La chiusura di maggio potrebbe lanciare le azioni NEXI verso un rialzo del 156%, visto che le quotazioni sono a contatto con il primo ostacolo, in area 16,24 euro, lungo il percorso rialzista che porta sul time frame mensile verso importantissimi obiettivi.

Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire quali sono le possibili future evoluzioni delle quotazioni di NEXI.

Come si vede anche dal time frame settimanale, anche qui le quotazioni sono a strettissimo contatto con la forte resistenza costituita dal I obiettivo di prezzo in area 16,48 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 19,02 e a seguire verso il III obiettivo di prezzo in area 21,54 euro.

Questi livelli sono importanti non solo per chi ha obiettivi di medio periodo, ma anche per chi guarda a orizzonti temporali molto lunghi. Se, infatti, guardiamo al time frame mensile vediamo che il I obiettivo di prezzo si trova in area 22,24 euro. Poiché questo livello è molto vicino alla massima estensione rialzista di medio termine, si comprende che il rialzo, se si rompe la resistenza in area 16,48 euro, potrebbe continuare fino in area 22 euro prima di un breve ritracciamento propedeutico alla ripartenza verso gli obiettivi di lungo periodo in area 41,62 euro.

Ricapitolando, quindi, il primo step è il superamento in chiusura di settimana di area 16,48 euro e di area 16,24 euro in chiusura mensile. Qualora il primo step dovesse fallire le quotazioni potrebbero girare al ribasso e riportare NEXI in area 13 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 27 maggio a quota 16,28 euro in rialzo dello 0,18% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

Time frame mensile

