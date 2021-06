Il terzo tentativo potrebbe essere quello buono e la chiusura di giugno potrebbe finalmente far ripartire al rialzo le azioni Circle. Come si vede dal grafico mensile, infatti, il mese potrebbe chiudersi sopra l’importantissima resistenza in area 3,24 euro (I obiettivo di prezzo) e lanciare le quotazioni verso gli obiettivi successivi che si estendono fino in area 5 euro,

C’è, però, un aspetto che va sottolineato e che potrebbe favorire una discesa delle quotazioni chiaramente visibile sul time frame settimanale: la formazione di un doppio massimo.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, già in passato area 3,38 euro ha provocato una battuta di arresto e fatto invertire al ribasso la tendenza in corso. Prestare, quindi, molta attenzione alla chiusura di questa settimana.

Tra i principali punti di forza di Circle ricordiamo soltanto le prospettive di crescita futura degli utili e la solidità finanziaria. Elementi che, entrambi, potrebbero garantire un rialzo delle azioni di questo titolo azionario.

Per concludere ricordiamo che l’unico analista che copre Circle ha un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa rispetto ai livelli attuali.

La chiusura di giugno potrebbe finalmente far ripartire al rialzo le azioni Circle: le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 9 aprile invariato rispetto alla seduta precedente a quota 3,3 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Ora per i mercati azionari potrebbe partire anche una fase laterale ribassista o un ritracciamento di qualche giorno