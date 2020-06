La chiusura di giugno potrebbe far esplodere il Future DAX verso area 19000

Come avremo modo di discutere in dettaglio, la chiusura di giugno potrebbe far esplodere al rialzo le quotazioni del Future DAX (clicca qui per le quotazioni) verso area 19000 per un rialzo di oltre il 50% dai livelli attuali.

In attesa della tanto attesa decisione sul Recovery Fund, vediamo quali sono le attese il Future DAX, il principale indice della nazione locomotiva dell’Europa.

Time frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sul Future DAX

Sul time frame giornaliero è in corso una proiezione rialzista che non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 13242. Il superamento di questo ostacolo aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al. II° obiettivo di prezzo in area 16350. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 19463.

Segnali ribassisti si concretizzerebbero con chiusure giornaliere inferiori a 12065.

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale sul Future DAX

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista e in chiusura della scorsa settimana ha, nuovamente, rotto al rialzo l’importante resistenza in area 12265. A questo punto non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 13230. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 15774.

Qualora la settimana del 22. giugno dovesse determinare una nuova chiusura sotto 12265 lo scenario rialzista potrebbe iniziare a scricchiolare.

Time frame mensile: analisi grafica e previsionale sul Future DAX

Allo stato attuale la chiusura di giugno potrebbe far esplodere il Future DAX verso obiettivi inimmaginabili fino a qualche mese fa, quando la pandemia da Covid-19 imperversava in Europa.

Una chiusura mensile superiore a 11660 farebbe scattare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 15210. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 18750.

Chiusure mensili inferiori a 11660 farebbe accantonare lo scenario rialzista e determinare un’inversione di tendenza.

Conclusioni

Tutto sembra indicare che una chiusura di giugno potrebbe far esplodere il Future DAX al rialzo. Monitorare con attenzione i livelli indicati in precedenza.

Approfondimento

