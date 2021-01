La chiusura di gennaio potrebbe spingere il petrolio verso un ritracciamento delle quotazioni

In un report precedente scrivevamo che la chiusura del 29 gennaio sarebbe stata importante per due motivi:

Il primo è che nel medio periodo, per la terza settimana consecutiva quotazioni hanno praticamente chiuso sempre sugli stessi livelli. Di fatto, quindi, l’ostacolo in area 56,6 dollari che separa le quotazioni dal I obiettivo di prezzo in area 70 dollari continua a resistere.

Il secondo, invece, è legato accadrà in chiusura mensile. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con area 53,54 dollari (II obiettivo di prezzo) e una chiusura sopra questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 76,8 dollari.