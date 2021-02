La chiusura di febbraio potrebbe lanciare il DAX verso un rialzo del 50% dai livelli attuali. Le quotazioni, infatti, potrebbe segnare la chiusura mensile più elevata della storia dell’indice tedesco dando un fortissimo segnale rialzista.

D’altra parte che il DAX fosse un indice molto solido sul quale puntare nel lungo periodo era già stato ampiamente discusso in un precedente report del nostro Ufficio Studi, Come sarà il 2021 per il miglior indice azionario europeo dell’ultimo decennio?

Per quantificare il possibile guadagno di un investimento sul DAX a 10 anni i nostri Analisti hanno calcolato la probabilità che dopo 10 anni il rendimento sia negativo e il rendimento medio dopo questo arco temporale. I risultati sono strabilianti. La probabilità che il rendimento sia positivo, infatti, è del 92% circa, mentre il rendimento medio è del 125%. A 20 anni, invece, la probabilità che il rendimento sia positivo è del 100%, mentre il rendimento medio è del 416%.

Andiamo, quindi, a valutare quello che potrebbe essere il percorso più probabile a seguito della chiusura di febbraio.

Secondo l’analisi grafica la chiusura di febbraio potrebbe lanciare il DAX verso un rialzo del 50% dai livelli attuali

Il DAX Index (quotazioni) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 13.993,23 in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici la tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono ostacoli su questo cammino.

Guardando con attenzione il grafico settimanale e quello mensile, però, si scopre che il raggiungimento di area 19.000 circa per un rialzo del 50% dai livelli attuali non dovrebbe essere lineare. Nel senso che al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 15.850 sul settimanale, le quotazioni potrebbero ritracciare in area 15.280 (da non rompere in chiusura mensile), prima di ripartire verso area 19.000.

Questo scenario crollerebbe nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 13.324.

Time frame settimanale

Time frame mensile