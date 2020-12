Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come già scrivevamo qualche mese fa IVS Group potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto nel lungo periodo. Al momento la chiusura di dicembre potrebbe far scattare un rialzo del 130% su questo titolo azionario.

Sui livelli da monitorare in chiusura mensile o settimanale ci torneremo tra poco. Adesso vogliamo concentrarci sulla valutazione del titolo che, fatta eccezione per il Price to Book ratio, è sempre vista inferiore rispetto agli attuali valori.

Molto interessanti, poi, sono le prospettive di crescita degli utili che mediamente sono attese in aumento del 131,6% all’anno per i prossimi tre anni.

La chiusura di dicembre potrebbe far scattare un rialzo del 130% su questo titolo azionario: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 9 dicembre a quota 5,24 euro in rialzo dell’1,95% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il segnale rialzista in corso dai minimi recenti sta spingendo il titolo al rialzo. Le prossime settimane, però, saranno decisive per capire cosa succederà nel medio/lungo termine.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con la forte resistenza in area 5,36 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un rialzo almeno fino in area 6,78 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 8,2 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, IVS Group potrebbe subire un rialzo di oltre il 50%.

Segnali ribassisti si avrebbero nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,5 euro.

Time frame mensile

Sul mensile il movimento che sta disegnando il titolo è da manuale. Dopo il raggiungimento del III obiettivo di prezzo ribassista, le quotazioni sono ripartite al rialzo e una chiusura mensile superiore a 5 euro farebbe esplodere il prezzo delle azioni IVS Group. Come si vede dal grafico, infatti, gli obiettivi (linee tratteggiate) sono molto ambiziosi e potrebbero portare anche a un raddoppio delle quotazioni. Il potenziale guadagno nel caso del raggiungimento di are12,05 euro, infatti, sarebbe del 130%.

Fondamentale, quindi, sarà la chiusura di dicembre e il livello da monitorare è quello in area 5 euro.