La chiusura della settimana in corso potrebbe far decollare le azioni NEXI visto che le quotazioni potrebbero rompere al rialzo la forte resistenza in area 16,6 euro, I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. Inoltre il nostro Swing Indicator sta dando un segnale di acquisto.

Qualora questo segnale dovesse essere confermato, allora le quotazioni potrebbero partire al rialzo con I obiettivo di prezzo in area 21,06 euro. Un ulteriore segnale di conferma dell’inversione rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 17,64 euro.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con la massima estensione ribassista che passa per area 11,1 euro.

La semestrale della società

L’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre 2021 con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto.

Ricavi: 915,9 milioni di euro (in aumento del 39% rispetto al primo semestre 2020).

Utile netto: 48,9 milioni di euro (in aumento del 49% rispetto al primo semestre2020).

Margine di profitto: 5,3% (in aumento rispetto al 5,0% del primo semestre 2020). L’aumento del margine è stato guidato da un aumento dei ricavi.

Questo risultato, atteso visto l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia e il core business dell’azienda, era atteso. Forse per questo motivo il titolo NEXI non ha tratto molto beneficio dalla pubblicazione dei dati.

La valutazione di NEXI

Dal punto di vista della valutazione notiamo che, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Tuttavia, le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono molto interessanti. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

La chiusura della settimana in corso potrebbe far decollare le azioni NEXI: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 14 ottobre a quota 16,86 euro in rialzo del 2,77% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

