Senza la necessità di utilizzare sofisticati strumenti di analisi, basta uno sguardo al grafico di Banco Desio e della Brianza per capire che da metà giugno 2021 fino a settimana scorsa le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 2,94 euro (I obiettivo di prezzo) – 3,21 euro. Ovviamente ci sono state anche escursioni al di fuori di questo intervallo, ma sempre prontamente rientrate. Tuttavia, la chiusura del 4 marzo potrebbe scrivere la parola fine sul movimento laterale in corso da mesi sul titolo Banco Desio e della Brianza.

Come si vede dal grafico, infatti, potremmo assistere alla rottura della parte bassa del trading range con possibile accelerazione ribassista verso gli altri probabili obiettivi in area 2,51 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 2,08 euro (III obiettivo di prezzo). Tuttavia la probabilità che si possa accelerare al ribasso potrebbe essere ridotta da due aspetti che non vanno assolutamente trascurati:

i volumi scambiati questa settimana su Banco Desio e della Brianza sono decisamente inferiori alla media delle settimane precedenti. Quasi come se il mercato seguisse svogliatamente questo ribasso:

il segnale di vendita dello Swing Indicator è indebolito dal filtro che applichiamo per ridurre la probabilità di avere falsi segnali.

Ovviamente un pronto rientro all’interno dell’intervallo indicato in precedenza potrebbe favorire una continuazione della fase laterale. Solo una chiusura settimanale superiore a 3,21 euro potrebbe imprimere la tanto attesa svolta rialzista sul titolo.

La valutazione di Banco Desio e della Brianza

Dal punto di vista dei fondamentali si conferma la debolezza del titolo che vedo uno spiraglio di ottimismo solo nel rapporto prezzo/utile e nel Price to Book ratio. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni potrebbero apprezzarsi di circa il 20% per allinearsi alla media del settore di riferimento. Nel caso del rapporto PE, invece, la sottovalutazione è limitata al 5% circa.

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 2,88 euro la seduta del 3 marzo in ribasso dell’1,71% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

