Suonare la chitarra è un’attività divertente che stimola la mente e lo spirito. Iniziare a suonare con la giusta strumentazione è però fondamentale. La prima chitarra non si dimentica mai, il suo valore simbolico e affettivo è innegabile. Quindi, prima di procedere all’acquisto, ci sono dei criteri da rispettare. Quale è la chitarra da comprare se si vuole iniziare a suonare senza incorrere nel rischio di acquistarne una sbagliata? Il primo passo, è quello di scegliere il modello che più si avvicina alle proprie esigenze.

Ogni chitarra ha le sue specificità e le sue sonorità.

La chitarra classica

La chitarra classica è la più scelta e utilizzata dai principianti. È indicata per la bossa nova, il flamenco e la musica classica. Pensata per suonare pezzi classici, si adatta a tutti generi musicali. Ha un manico più grande, rispetto alle altre chitarre e le sue corde di nylon sono le più flessibili. Si trova tra le più gettonate tra i principianti, anche per il suo prezzo in genere più abbordabile. Infine le lezioni di chitarra classica, permettono di acquisire le basi della disciplina.

Quella acustica

La chitarra acustica è adatta a qualsiasi tipo di genere musicale, un vero passe-partout. Non è però adatta per i principianti a causa del suo manico sottile. Il manico sottile, diminuisce lo spazio tra le corde che in questo caso sono di metallo. Il minore spazio tra una corda e l’altra rende l’esecuzione degli accordi più difficile.

Il prezzo d’acquisto di una chitarra acustica supera, ma non di molto, quello della chitarra classica.

Quella elettrica

La chitarra elettrica è perfetta per i fanatici di rock, hard rock e metal. Non è tuttavia adatta per i principianti. La chitarra elettrica non dispone all’interno di una cassa di risonanza. Per produrre il suono, deve essere quindi, collegata a un amplificatore. Per questo motivo ha un costo maggiore rispetto alle altre chitarre.

In conclusione

Fatto l’elenco dei principali tipi di chitarra, si giunge a una conclusione. La chitarra da comprare se si vuole iniziare a suonare senza incorrere nel rischio di acquistarne una sbagliata è quindi la chitarra classica.