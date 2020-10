La chiave della ricetta è soprattutto nelle patate e nella loro cottura. Il Cottage Pie, una specialità irlandese

La Cottage Pie è una specialità irlandese e piatto unico. Composta da carne, uova e patate, è uno dei cibi più rinomati dell’isola nordica. Ora andremo a spiegare perchè la chiave della ricetta è soprattutto nelle patate e nella loro cottura.

La sua preparazione viene tramandata di famiglia in famiglia. Ci sono due versioni di questo piatto, una è “bianca”, senza l’uso del sugo, mentre l’altra prevede l’uso del pomodoro.

Anticamente, questa ricetta era ricollegata ai contadini e ai pastori che allevavano per sé stessi gli animali che dovevano essere poi macellati.

La Shepard’s pie è una variante della Cottage Pie fatta con carne d’agnello, da qui il nome. Il suo significato infatti rimanda al lavoro del pastore che allevava le pecore o gli agnelli per il suo sostentamento. La Cottage Pie invece presenta della carne bovina, chiamata così perché le contadine che la cucinavano vivevano in cottage in campagna.

Cottage Pie, una specialità irlandese

La chiave della ricetta è soprattutto nelle patate e nella loro cottura. Per una Pie perfetta infatti servono patate farinose, facili da sbriciolare e che trattengono bene il sugo. Una variante della Cottage Pie può essere il francese “Gateaux” di patate, entrato anche nella cucina nostrana, specie in Campania.

Vediamo come si può fare una buona Cottage Pie.

Per il ripieno:

Agnello macinato 600 g; Concentrato di pomodoro 4 cucchiai; Pisellini surgelati 300 g; Cipolle bianche 2; Carote 1; Sedano 2 coste; Alloro 2 foglie; Timo q.b.; Worcestershire sauce 2 cucchiai; Brodo di carne 800 ml; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.; Burro 40 g; Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai.

Per la parte superiore con le patate:

Patate farinose 1 kg; Latte intero 200 ml; Burro 80 g; Tuorli 2; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.; Noce moscata q.b.

Preparare il ragù di carne facendo un classico soffritto con le cipolle, le carote, il sedano e l’alloro. Aggiungere la carne e il burro e portare a cottura. Sfumare col brodo di carne finché il brodo non è completamente assorbito dalla carne. A questo punto aggiungere i piselli. Avrete così un sughetto simile a un ragù, ma più asciutto.

A parte, preparate il purè di patate lessandole in acqua salata. Una volta cotte unite gli altri ingredienti e cuocete tutto, fino a che il purè non sarà denso. Mettete tutto in una pirofila, adagiando sul fondo la carne e sopra, con una sac a poche, le patate. Infornate per una mezz’ora a 180° e voilà, la vostra serata irlandese può cominciare!