Sono arrivate finalmente le belle giornate e possiamo dedicarci alle nostre gite alla scoperta dell’Italia. Di spostarsi all’estero ancora non è proprio il caso, anche perché si hanno pochi giorni di ferie.

Quindi il modo migliore per viaggiare e vedere posti nuovi e muoversi lungo lo Stivale. Da Nord a Sud c’è tanto da vedere e spesso neanche ce ne rendiamo conto. Paesaggi naturalistici mozzafiato, architettura che ci invidiano in tutto il Mondo, e mare cristallino.

Evitiamo di concentrarci sui grandi centri più famosi e sfruttiamo un weekend libero per esplorare l’Italia. Non serve andare dall’altro capo del Mondo per ammirare le bellezze che abbiamo qui a due passi.

La chiamano Venezia del Mediterraneo questa località da visitare in poche ore in primavera per una gita economica in Italia

Partendo per un viaggio alla scoperta di cittadine meno conosciute è impossibile non menzionare questa bellezza toscana. La città di cui parleremo oggi è Livorno, città nata dalla volontà dei Medici nel 1606. Tra canali antichi, porticcioli e palazzi di origine lontana sembra proprio di trovarci in una piccola Venezia.

Non solo porto per mete più famose

Dal porto di Livorno partono traghetti per raggiungere la Sardegna, la Corsica, l’isola di Capraia e anche la Sicilia. È anche un porto di passaggio in cui sostano molte navi da crociera e da cui passano tanti viaggiatori. Ma questa città dell’alto Tirreno è una bellezza assolutamente da non perdere.

Come non cominciare con il luogo forse più famoso di questa città toscana, la Terrazza Mascagni. Diventata famosa per il suo incredibile affaccio sul mare, con il suo pavimento a scacchiera. Non tutti sanno che in realtà sorge sulle rovine di quello che fu il Forte dei Cavalleggeri. Oggi è il punto panoramico più bello e caratteristico della città.

Vicino al porto si possono ammirare i Quattro Mori

Monumento molto caro ai livornesi anche per la sua affascinante storia. Di lì a poco si trova la Fortezza Vecchia dove si può visitare il Mastio di Matilde. Ma anche un giro per la città alla scoperta dell’architettura religiosa, come la Cattedrale di San Francesco.

Passando tra i vicoletti storici si può ammirare la bellezza e la forza di questa città. Presa di mira dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale si è rialzata in maniera eccezionale. Forse uno dei percorsi più suggestivi da fare è il giro in battello lungo i canali della città. Sembrerà di essere proprio in una piccola Venezia adornata da arte rinascimentale. Ma un salto è d’obbligo al Mercato delle Vettovaglie per gustare tutti i piatti tipici di questa meravigliosa città.

Quindi, abbiamo capito perché la chiamano Venezia del Mediterraneo questa località toscana incredibile. L’Italia nasconde tesori nascosti lontani dalle solite mete turistiche, bellissimi in ogni periodo dell’anno. Basta solo andare all’avventura e lasciarsi stupire da piccole perle che non hanno nulla da invidiare alle grandi città.

