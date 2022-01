Siamo appena usciti dalle feste e sicuramente ci sarà capitato di riutilizzare avanzi e resti di pranzi e cene. Buttare via è un vero è proprio scempio, pensando anche a chi non ne ha. E, poi, diciamoci la verità: noi italiani siamo geni creativi. Lo sappiamo dimostrare anche a tavola, recuperando gli avanzi. E, proprio in tema, ecco un paio di suggerimenti della nostra Redazione per i Lettori appassionati di pasta. La chiamano pasta a km 0 perché recupera in maniera saporita tutti gli avanzi di casa senza buttare via proprio nulla.

La regina degli avanzi a tavola

Potremmo tranquillamente definirla “regina della pasta avanzata” e ci riferiamo a quella pasticciata. Una vera e propria delizia, che in certe regioni è un vero e proprio cult. Perfetta se abbiamo gente a cena e sbagliamo il conto delle dosi, ritrovandoci con la pentola ancora piena. D’altronde non si può lasciare andare a casa l’ospite con la pancia vuota. Meglio abbondare, come dicevano i latini. E, tra le paste pasticciate, un’idea super è quella fatta al forno. Così da creare quella crosticina buonissima che sembra una pasta nuova di zecca.

Ecco cosa prendere per la nostra ricetta:

tutta la pasta avanzata;

della passata di pomodoro, o, meglio ancora del sugo di pomodoro già fatto da noi e magari conservato in freezer;

del formaggio grattugiato;

panna da cucina o besciamella;

mozzarella o formaggio filante preso magari dal tagliere proposto e avanzato;

sale e pepe;

qualche erba aromatica o spezia di nostro gusto.

Sotto con la preparazione

Senza indugi, prepariamo la pasta a km 0:

prendiamo una teglia da forno classica con la quale prepariamo le lasagne;

inseriamoci la besciamella e sugo di pomodoro, magari alternando gli strati;

spezzettiamo la mozzarella e ricopriamone la superficie, spolverando anche con formaggio in abbondanza;

regoliamo di sale e pepe, inserendo pure qualche spezia che ben si presterebbe: come il curry. Se ci piace un po’ audace, perfetto il peperoncino. Magari con dell’aglio;

inforniamo a forno caldo a 180 gradi, giusto il tempo che il formaggio si fonda e ricopra la pasta. Quindi, teoricamente, per 4/5 minuti. Se ci piace una bella crosta croccante, un paio di minuti in più.

