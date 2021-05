E chi lo dice che un mare di cristallo su un fondale bianco si trova solo in un posto esotico? L’Italia è un paese con tanti microclimi che consentono di far sviluppare ambienti diversi e a volte unici. Così accade a tanti di essere presi dall’esterofilia, spesso per il gusto del cambiamento per poi scoprire con tanto stupore le immense meraviglie Italiane. Ed è questo il caso di un posto speciale ed unico. Infatti, la chiamano “la piccola Tahiti” per le acque trasparenti ed è l’ideale per una famiglia che avrà la Polinesia spendendo poco

Il posto speciale

Il posto speciale, oggi illustrato dagli esperti di ProiezionidiBorsa, si trova poco distante da Olbia e si raggiunge da Civitavecchia in poche ore di traghetto veloce. Si chiama Cala Brandinchi ed è una spiaggia ad accesso contingentato proprio perché è un paradiso da preservare.

La Sardegna, come accennato, è uno dei posti con un clima mite capace di creare capolavori con la natura e con un eccezionale vegetazione. Il comprensorio a sud di Olbia, nel comune di San Teodoro è un susseguirsi di mezze lune di sabbia borotalco. Confini naturali con il mare davanti e stagni alle spalle. Cala Brandinchi, a circa una decina di kilometri da San Teodoro, è tra le spiagge più esotiche della Sardegna.

In particolare, per accedervi bisogna attraversare una folta pineta per poi ritrovarsi difronte ad uno spettacolo sensazionale. Qui la sabbia bianca incontra il mare in un arcobaleno di blu. Fondali bassi per metri e metri, poi ne fanno la meta adatta anche per bambini piccoli. Lo stagno a ridosso della spiaggia, invece, sarà il punto di partenza per una avventura per l’intera famiglia. Si potranno avvistare specie rare come i cavalieri d’Italia, gli aironi e probabilmente qualche fenicottero rosa.

Infatti i Fenicotteri rosa e spiagge di borotalco non sono ai Caraibi ma in un economico paesino italiano assolutamente da vedere, sono a San Teodoro. Inoltre, come già illustrato in precedenza, l’offerta ricettiva per poter soggiornare è varia e per tutte le tasche. Basta fare una ricerca sui portali specializzati e si potrà verificare che (togliendo agosto) un alloggio in zona varia tra 500 e i 700 euro. Insomma, sapendo scegliere, si avrà la Polinesia con molto poco.