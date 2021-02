Le candele possono tornarci utili in molte situazioni. Infatti mentre molti le acquistano per profumare la casa grazie agli aromi che rilasciano, altri se ne servono per creare atmosfera e illuminare in modo alternativo il proprio appartamento. Proprio grazie a queste qualità, e a tante altre che presentano, sempre più persone acquistano candele di ogni tipo, sia presso i rivenditori online che presso negozi specializzati.

Non un solo utilizzo

Una volta terminata, molti di noi sono soliti gettare via la candela in quanto, giustamente, non la possono più sfruttare con l’utilizzo per cui in primis l’avevano acquistata. È proprio questo però il ragionamento che, con il tempo, rischia di farci sprecare moltissimi soldi, e tantissimo tempo. Infatti nel momento in cui acquistiamo un oggetto è importante informarsi su tutte le sue componenti e su come quest’ultime possono essere riutilizzate. Potremmo infatti in questo modo scoprire tantissimi trucchi interessanti. Andiamone a vedere uno. Infatti la cera delle candele avrà una seconda vita grazie a questo geniale riutilizzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La piastra del ferro da stiro

Non tutti ne sono a conoscenza, ma possiamo utilizzare la cera delle candele per liberarci di tutte quelle macchie che solitamente interessano la piastra del ferro da stiro. Questo rimedio è molto semplice da attuare e ci permetterà di risparmiare su prodotti specifici e, il più delle volte, alquanto costosi. Scopriamo dunque come fare. Infatti la cera delle candele avrà una seconda vita grazie a questo geniale riutilizzo.

Basterà semplicemente prendere la candela e lasciar colare la cera sulla piastra del ferro da stiro. Cerchiamo ovviamente di farla cadere in particolare su tutte le bruciature e le macchie che rendono il nostro strumento sporco e segnato. A questo punto, con l’aiuto di un pezzo di carta assorbente, andiamo a rimuovere la cera. Noteremo immediatamente che, insieme a questa sostanza, verranno via anche tutti i residui di sporco. Di conseguenza, il nostro ferro da stiro tornerà ad essere lucente e pulito, pronto per essere utilizzato.