Quando l’acqua che introduciamo nel corpo direttamente o attraverso gli alimenti non drena e si ferma nei tessuti va a formare la cellulite. Questo deposito idrico del nostro fisico così antiestetico non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini, andando a depositarsi soprattutto nella zona addominale. Al di là delle creme, dei fanghi e degli unguenti naturali o artificiali, la cellulite va combattuta soprattutto attraverso attività fisica e alimentazione corretta. Una guerra da vincere, combattuta quotidianamente a suon di battaglie, tra rinunce e applicazioni.

Gli esercizi fisici utili per rassodare

La cellulite viene sconfitta nel momento in cui recuperiamo il tono muscolare e vengono bruciati tutti i grassi. Step, addominali, squat, ma anche esercizi che ruotino cosce e gambe sono utili per eliminarla. Ottime anche le corse sul posto, i saltelli da fermo, le distensioni delle gambe, semplicemente usando anche i mobili di casa, come sedie e poltrone. Consigliate anche le passeggiate in acqua, approfittando delle onde che fanno da massaggiatrici. Ottimo l’acquagym, adesso che riaprono palestre e piscine. Consigliatissimo l’acquabike, ossia l’acquagym sulle bici da spinning. Il modo migliore per tonificare gambe e glutei, eliminando parecchie calorie e sfogando lo stress! Per chi abita in collina o montagna, le passeggiate in salita sono letteralmente oro per snellire e irrobustire gambe, glutei e polpacci.

Cibi da eliminare assolutamente

Per eliminare la stasi dei liquidi intermuscolari e quindi la cellulite, primi alimenti da togliere dalla lista della spesa: i salumi. Questi infatti abbondano di conservanti e di sale, favorendo la permanenza delle tossine liquide e dei grassi. Via il burro, ricco di grassi, e sostituirlo con l’olio extra vergine di oliva che, con i suoi antiossidanti, favorisce invece il metabolismo e la circolazione sanguigna. Burro e formaggi stagionati, dall’alto contenuto calorico, promuovo l’accumularsi di adipe e sale, che vanno ad alimentare la ritenzione idrica. Via caramelle e zucchero bianco, così la cellulite va combattuta soprattutto attraverso attività fisica e alimentazione corretta. Lo zucchero infatti viene convertito in grasso dal nostro fisico, ma soprattutto aggredisce letteralmente vitamine e sali minerali per essere smaltito.

Cibi invece da assumere assolutamente

Ci sono poi tutta una serie di alimenti che, contrastando la ritenzione idrica e favorendo il metabolismo, attraverso anche la funzione drenante, fanno al caso nostro. Frutta e verdura in testa perché grazie alla loro ricchezza di acqua, fibre e sali minerali permettono al fisico di disintossicarsi ed eliminare ciò che non serve. Favoriscono l’attività intestinale e diuretica, garantendo il giusto ricambio tra energia e tossine da smaltire. Consigliati anche il pesce, ricco di omega3, carne di pollo e tacchino le cui proteine favoriscono l’integrazione di nutrienti e bilanciano i livelli di zuccheri nel sangue. In maniera indiretta quindi, ma assolutamente fondamentale, donano un senso di sazietà e permettono al cervello e all’intestino di non mandare impulsi di appetito. Infine, non va dimenticata l’importanza dell’acqua: bere molto infatti permette al corpo di idratarsi continuamente, contrastando la ritenzione idrica.

