La cautela per un titolo azionario che viaggia col freno a mano tirato è d’obbligo nonostante storicamente abbia sempre avuto ottime performance. Stiamo parlando di Brembo il cui track record in Borsa è di tutto rispetto. Ad esempio negli ultimi cinque anni ha avuto una performance del 4% a fronte di un settore di riferimento e di un mercato italiano che hanno perso il 40% circa.

Questa forza relativa, però, è andata svanendo negli ultimi 30 giorni quando le quotazioni del titolo leader mondiale nel settore degli impianti frenanti hanno iniziato a rallentare. Ad esempio negli ultimi 30 giorni Brembo ha perso il 2,1%, il settore di riferimento ha perso lo 0,7%, mentre il mercato italiano ha guadagnato il 4,2%.

Non deve stupire, quindi, se gli analisti abbiano un giudizio Hold con un prezzo obiettivo medio leggermente inferiore alle quotazioni attuali, 7,99€ contro 8,21€.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La cautela per un titolo azionario che viaggia col freno a mano tirato è d’obbligo, quindi, ma quali sono i livelli da monitorare con attenzione per capire quando il titolo azionario potrebbe passare in una fase ribassista?

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Brembo

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 14 luglio a quota 8,21€ in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Che Brembo viaggi in Borsa con il freno a mano tirato è chiaramente visibile dal grafico seguente. Notiamo, infatti, che dopo aver raggiunto il I° obiettivo rialzista in area 8,581€ a fine maggio, le quotazioni si sono mosse all’interno di un trading range laterale individuato dai livelli 7,7968€ e 8,581€. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di giornata potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, si potrebbero andare a rivedere i minimi annuali.

Time frame settimanale

La proiezione settimanale è rialzista, ma non riesce a compiere l’ultimo scatto per raggiungere il I° obiettivo di prezzo in area 9,3584€. Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 17,7871€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 16,2507€.

Una chiusura settimanale inferiore a 8,0356€, invece, farebbe sprofondare il titolo verso i minimi annuali. L’unica ancora di salvezza passa per il supporto in area7,235€.

Time frame mensile

La proiezione in corso sul mensile è ribassista, ma le quotazioni sono aggrappate all’importantissimo supporto in area 7,831€. Fino a quando questo livello resisterà in chiusura mensile non ci sarà pericoli di ulteriori ribassi.

Approfondimento

Trimestrali a stelle e strisce in primo piano. I titoli sotto la lente