Questa ricetta è l’antesignana della più elaborata cassata siciliana con il pan di Spagna e pasta reale, creata dalle suore palermitane. Infatti la cassata al forno è la prima versione facile del noto dolce siciliano per stupire a Natale con poche e semplici mosse. Si tratta di uno scrigno di pasta frolla che contiene un cuore morbido di ricotta, cioccolata e canditi. Pronto da gustare, con passaggi facili e veloci. Illustriamo nel seguito come.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti per la pasta frolla:

a) 700 gr di farina 00;

b) 300 gr di burro a temperatura ambiente;

c) 100 gr di zucchero semolato;

d) 4 tuorli di uovo;

e) 1/2 bicchiere di Marsala;

f) scorza di 1 limone non trattato;

g) 7 gr di ammoniaca per dolci.

Ingredienti per la farcia:

a) 800 gr di ricotta di pecora;

b) 200 gr di zucchero;

c) 150 gr di frutta candita;

d) 150 gr di gocce di cioccolato fondente;

e) zucchero a velo e polvere di cannella q.b. (per guarnire).

Mettiamoci all’opera

Setacciamo la farina e mescoliamola allo zucchero, alla scorza grattugiata di 1 limone e all’ammoniaca. Disponiamo il tutto su una spianatoia a fontana. Al centro poniamo il tocchetti di burro, i tuorli di uovo e il Marsala. Lavoriamo con le mani per inglobare gli ingredienti, fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, tipico della pasta frolla. Avvolgiamola in una pellicola per alimenti e conserviamo in frigo per almeno un’ora.

A questo punto prepariamo la crema di ricotta. Mescoliamo bene lo zucchero alla ricotta e facciamo riposare in frigo per 1 ora. Trascorso questo tempo, setacciamo il tutto e aggiungiamo la frutta candida e le gocce di cioccolato.

Ora imburriamo una tortiera con cerniera. Formiamo un disco di pasta frolla mettendo 2/3 dell’impasto sulla spianatoia tra due fogli di carta forno e aiutandoci con il matterello. Foderiamo la base e i bordi della tortiera, con il disco di pasta frolla e bucherelliamo la base con una forchetta.

Disponiamo e livelliamo bene la farcia di ricotta. Copriamo la torta con un altro strato di pasta frolla. Spennelliamo con un tuorlo di uovo e bucherelliamo anche la superficie. Inforniamo a 180° per circa 50 minuti, finche il dolce non sarà ben dorato.

A questo punto lasciamo raffreddare bene. Apriamo poi con le cerniere la parte laterale della tortiera, per estrarre molto delicatamente la cassata. Cospargiamola in superficie con zucchero a velo e cannella. Ecco dunque pronta la cassata al forno: è la prima versione facile del noto dolce siciliano per stupire a Natale con poche e semplici mosse. Risulterò ancora più squisita in abbinamento con un Passito di Pantelleria.

Infine, in quest’articolo esponiamo la ricetta della torta di ricotta nuda, un classico della tradizione culinaria pugliese.