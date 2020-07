La cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann al momento non offre opportunità d’investimento interessanti, ne’ dal punto di vista degli analisti ne’ da quello fondamentale. Presenta, invece, ottime potenzialità dal punto di vista dei grafici. Tuttavia, i tempi non sembrerebbero ancora maturi per uno scatto rialzista delle quotazioni di EXOR.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio è tale da esprimere una sottovalutazione del 30% circa, Tuttavia, il consenso medio è Hold. Ciò vuol dire che, nonostante le interessanti potenzialità, gli analisti non ritengono ancora maturi i tempi per entrare sul titolo.

Anche secondo l’analisi fondamentale, qualunque sia l’indicatore utilizzato, EXOR risulta essere sopravvalutata.

EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 15 luglio a quota 52,2€ in rialzo del 1,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa succederà all’andamento del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 52,604€ senza riuscire a superarlo al primo tentativo. Se ciò dovesse accadere nei prossimi giorni si aprirebbero le porte al raggiungimento di area 57€ (II° obiettivo di prezzo) e a seguire di area 61,255€ (III° obiettivo di prezzo).

Ovviamente in questa fase sono possibili anche ritracciamenti che diventerebbero pericolosi solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 50,952€.

Time frame settimanale

Sul settimanale c’è la stessa situazione che abbiamo visto sul giornaliero. Proiezione rialzista che non riesce a superare il I° obiettivo di prezzo in area 52,97€. Nel caso di una chiusura settimanale superiore a questo livello si aprirebbero le porte al raggiungimento di area 71,07€, prima, e successivamente di area 89,17€ III° obiettivo di prezzo). Da notare che il rialzo è sostenuto da un segnale di BottomHunter

Ritracciamenti contenuti dal supporto in area 45,988€ sono possibili. Chiusure settimanali inferiori a questo livello sancirebbero l’inversione ribassista.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza è ancora ribassista. Solo chiusure mensili superiori a 54,737€ farebbero scattare l’inversione di lungo periodo aprendo alla possibilità di investimenti di ampio respiro. Fino a quando ciò non accadrà valgono sempre gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Approfondimento

