La carne più pregiata e costosa al mondo è giapponese e si chiama Wagyu. Si narra che questi bovini siano allevati in un modo molto particolare. E cioè che vengano nutriti con la birra, continuamente massaggiati e ascoltino musica.

Caratteristiche

Questo tipo di carne ha una proprietà e cioè la marezzatura, che consiste nella presenza di sottili venature di grasso che la fanno somigliare al marmo rosso. Per questo motivo, la carne risulta essere molto morbida, succosa, gustosa ed ha un aroma particolare. É ricca di grassi insaturi, tra cui Omega 3 e Omega 5, che sono salutari per l’organismo.

Inoltre, i controlli sulla carne in Giappone sono molto rigidi. Infatti, gli animali devono rispondere ad alcuni requisiti per essere macellati. Infatti, devono essere di razza pura e ricevere un alimentazione naturale.

Gli ispettori esaminano la carne anche dopo il macello e le conferiscono un voto. Il suo colore e la quantità di grasso sono determinanti. Ecco perché la carne più pregiata e costosa al mondo è giapponese. La produzione di questa carne è protetta e certificata, anche perché non è molto abbondante. Ogni animale ha il suo pedigree con l’impronta digitale del naso. Il costo di questa carne è molto elevato, 1 kg può arrivare a costare fino a 1000 euro. Non è possibile trovarla in supermercati al di fuori del Giappone, bensì solo in alcuni ristoranti. E chiaramente, non è neanche una portata richiesta molto spesso a causa del suo costo elevato.

Come cuocerla

La carne di Wagyu deve essere cotta ad alta temperatura, sulla griglia, per circa una trentina di secondi, in modo da tutelarne il gusto e fare in modo che si sviluppi completamente. É anche importante non rigirarla nel corso della cottura, altrimenti i suoi succhi non saranno trattenuti.

