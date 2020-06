La carne fa venire il cancro e lo zucchero di canna fa dimagrire. Ecco tutte le bufale alimentari a cui non dovete credere. È difficile distinguere la verità dai semplici luoghi comuni. E lo diventa ancora di più se si parla di alimentazione. Sono migliaia le credenze popolari sul cibo. Chi dice una cosa, chi ne dice un’altra. E alla fine non si sa più a chi credere. Il cibo è fondamentale per la nostra salute. Ecco perché è necessario sapere esattamente la verità su ogni alimento. E ci sono tante voci che girano. Come quella che dice che la carne fa venire il cancro e lo zucchero di canna fa dimagrire. Ecco tutte le bufale alimentari a cui non dovete credere. A svelarle è l’ex presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo.

La banana è il cibo con più potassio

Si sa che tutti pensano che la banana sia al primo posto per la presenza di potassio. Nulla di più falso! A superarla ci sono tanti altri alimenti. Tra questi, basterà citare la rucola. A seguire anche i kiwi e i cavolini crudi. Le banane sono sicuramente ricche di potassio, ma non sono neanche sul podio. L’unica differenza è che sono tra i cibi meno calorici che contengono potassio.

Prendi lo zucchero di canna, ti farà dimagrire!

Che lo zucchero di canna non faccia ingrassare lo pensano un po’ tutti. Eppure, sorpresa: ha le stesse calorie dello zucchero bianco raffinato. Fa sicuramente meglio, perché contiene più vitamine e minerali. Ma le sue proprietà non hanno nulla a che vedere con la nostra linea.

Vuoi bruciare grassi? Bevi un frullato di ananas

Ecco un altro falso mito molto diffuso. Tutti credono che l’ananas bruci i grassi. Chi è stato a dieta lo sa bene. L’ananas al mattino era una costante. Ci dispiace però dirvi che la realtà è un’altra. L’ananas ha infatti delle proprietà che bruciano i grassi. Peccato che queste non vengano dal suo succo. La bromelina, che è l’elemento che riduce i grassi nel corpo, si trova nel gambo. E quanti di voi hanno mai mangiato il gambo dell’ananas? Probabilmente nessuno.

La carne fa venire il cancro

Da qualche anno si sente dire che la carne rossa potrebbe essere causa di cancro. La notizia ha fatto il giro del web in pochissimi secondi, raccogliendo tantissimi consensi. L’ex presidente della Coldiretti però, è di tutt’altro parere. Secondo Moncalvo non esisterebbe nessuna prova scientifica a questa teoria. Anzi, la carne è ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo! Il segreto? Non esagerare. Questo perchè diversi studi hanno osservato un possibile legame tra l’uso eccessivo di carne, soprattutto di insaccati, e l’insorgenza di alcuni tipi di tumore.

Una dieta senza grassi è una dieta vincente

I grassi non dovrebbero mai essere eliminati dalle diete. Sono essenziali per il funzionamento del nostro corpo ed eliminarli dalla nostra alimentazione ci creerebbe un sacco di problemi! Dobbiamo solo porre attenzione a quali grassi scegliamo, cercando di mangiare quelli di qualità.

