Ecco servita la ricetta per la carbonara con la zucca, una ricetta di stagione che conquisterà tutti.

Tutti amano un piatto di carbonara fumante ben preparata e la variante della zucca di stagione ne esalterà il sapore. Infatti, il contrasto fra la tipica croccantezza del guanciale ed il dolce naturale della zucca rende il piatto una delizia del palato.

Gli ingredienti

Vediamo, quindi, gli ingredienti della carbonara con la zucca, una ricetta di stagione che conquisterà tutti:

a) 400 gr. di pennoni;

b) 450 gr. di zucca pulita;

c) 200 gr. di guanciale;

d) pecorino;

e) un peperoncino secco;

f) uno spicchio di aglio;

g) olio evo;

h) sale e pepe.

Il procedimento

Passiamo alla preparazione della carbonara con la zucca.

Riporre l’aglio in una padella grande con un abbondante fondo di olio evo. Lasciarlo rosolare facendo attenzione che non bruci. Quando è dorato aggiungere il peperoncino sbriciolato.

A seguire la zucca, pulita della buccia e dei semi, e tagliata a quadratini con una manciata di sale. Girare energicamente ed aggiungere mezzo bicchiere di acqua.

Coprire e lasciare cuocere per qualche minuto fino a che la zucca non diventa morbida. Lasciare raffreddare per cinque minuti e frullare il composto con un frullatore ad immersione.

A parte far rosolare in un pentolino il guanciale. Il segreto per una buona riuscita è nell’avere pazienza, il guanciale avrà bisogno di tempo per rilasciare prima i suoi grassi e poi diventare croccante. Non bisogna mai aggiungere né olio né burro.

Si passa a cuocere la pasta in acqua leggermente salata, da scolare, poi, al dente.

Passiamo, quindi, la pasta nel composto di zucca frullato e poi nel guanciale abbrustolito. Prima di servire spolverare di abbondante pecorino grattugiato.

Per una versione vegetariana il guanciale potrà essere sostituito da del tofu affumicato, seguendo il medesimo procedimento di cottura.

Buon appetito!