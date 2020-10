La carbonara è un must della cucina laziale. Ma gli amanti di questo piatto non sono circoscritti solo a questa regione. È un piatto amatissimo in tutto il mondo. Anche chi non ha mai visitato l’Italia, almeno una volta ha fatto un viaggio nel Bel paese attraverso questa prelibatezza.

Lo staff di Proiezionidiborsa ha già trattato la ricetta classica di questo piatto, ma oggi ti proponiamo la carbonara come non l’hai mai mangiata. Sana e leggera!

A prova di vegano

Il punto forte di questa versione, è che è perfetta anche per vegetariani e vegani! In più, anche la tua salute ti sarà grata, visto che è ricca di ingredienti alleati del nostro benessere. Signore e signori, vi presentiamo la carbonara come non l’hai mai mangiata. Sana e leggera in versione vegana!

Ingredienti

Per preparare questo piatto originale, dobbiamo procurarci:

a) spaghetti (o un altro formato di pasta che preferisci)

b) panna di soia

c) curcuma in polvere

d) seitan affumicato

e) scalogno

f) Olio EVO

g) Sale e pepe in polvere

La carbonara come non l’hai mai mangiata, ecco il procedimento

La preparazione di questo piatto è davvero semplice e super veloce. Fai rosolare lo scalogno nell’olio ben caldo, dopodiché, aggiungi il seitan, precedentemente tagliato a pezzetti. Fai cuocere il tutto per qualche minuto a fuoco medio.

Intanto, mescola in una ciotola la panna e la curcuma e falli scaldare dentro il forno a microonde (puoi scaldare anche sul fuoco, se preferisci). Attenzione a non farli bollire!

Fai cuocere la pasta, togliendola dal fuoco un minuto prima, falla scolare, ma non troppo. Conserva una mezza tazza di acqua di cottura, che ti può tornare utile più avanti. Un trucchetto: meglio raccogliere l’acqua appena la pasta inizia a bollire e si forma quella tipica schiuma bianca, ricca di amido.

Trasferisci la pasta nella padella calda con lo scalogno e seitan, poi aggiungi anche la panna e curcuma e fai saltare il tutto per un po’. Se dovesse risultare leggermente asciutta, metti dell’altra acqua di cottura.

Servila subito, con una “innaffiata” abbondante di pepe nero.