A breve inizierà l’estate e con essa avremo sulle nostre tavole tutte le primizie di questa meravigliosa stagione. Parliamo dei pomodori, delle ciliegie ma soprattutto delle melanzane. Quest’ultime sono talmente buone da non essere quasi considerate una verdura. Vengono infatti impiegate per delle preparazioni deliziose, come ad esempio la parmigiana. Oggi però vogliamo parlare di un piatto originario di una delle nostre due isole principali. La caponata siciliana non è mai stata così facile e gustosa grazie a questo trucco della nonna per togliere il gusto amaro dalle melanzane, rendendole tenere e squisite.

Sotto sale

Naturalmente per una buona riuscita di questo piatto si deve puntare molto sull'ingrediente principale, trattandolo con cura e maestria. L'ortaggio va accuratamente lavato sotto l'acqua corrente e poi tagliato a cubetti. Per fare perdere il sapore indesiderato è necessario metterle a bagno in una soluzione di sale ed acqua per almeno mezz'oretta.

La marinatura

Dopo aver seguito questa piccola accortezza bisogna procedere con la ricetta tradizionale, seguendola passo per passo. Bisogna prestare particolare attenzione al processo di frittura, ricordandosi poi di tamponare l’ortaggio in modo da rimuovere l’unto in eccesso. Infine una volta ultimata la cottura, basta aggiungere un paio di foglioline di basilico fresco e un trito fine di mandorle, preferibilmente tostate. Se si vuole avere un tocco in più si può aggiungere del cioccolato amaro tritato finemente. È importante poi evitare di consumare subito questo contorno. Risulta infatti di gran lunga migliore nel momento in cui viene servito il giorno successivo. In questo modo gli aromi hanno modo di compenetrarsi e legarsi al meglio.

