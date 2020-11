Dopo che la sua legalizzazione sta prendendo sempre più piede, la cannabis potrebbe fare triplicare il valore dei portafogli azionari. È questa la conclusione cui si giunge andando ad analizzare il titolo Canopis Growth.

Questa società, come le altre del settore, potrebbe trarre ulteriore slancio dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca. I Democratici, infatti, saranno sicuramente più tolleranti verso la legalizzazione di quanto non sia l’attuale amministrazione. Se questo dovesse essere lo scenario il volume di affare aumenterebbe e conseguentemente anche i ricavi e gli utili.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la società è sopravvalutata di circa il 15% e il giudizio medio è Hold. Se, invece, si confronta il fair value del titolo con le attuali quotazioni notiamo una sottovalutazione del 35% circa.

Per cercare di venire a capo di questa situazione contraddittoria siamo andati a stilare una lista dei punti di forza e di debolezza della società.

Punti di forza

Secondo le stime di vendita degli analisti intervistati da Standard & Poor’s, la società è tra le migliori per quanto riguarda la crescita.

Grazie a una solida situazione finanziaria, l’azienda dispone di un significativo margine di manovra per gli investimenti.

Gli analisti hanno costantemente aumentato le loro aspettative di fatturato per l’azienda, il che offre buone prospettive per l’anno in corso e per i prossimi anni in termini di crescita del fatturato.

Negli ultimi mesi le revisioni dell’EPS sono rimaste piuttosto promettenti. Gli analisti prevedono ora livelli di redditività più elevati rispetto al passato.

Punti di debolezza

La bassa redditività indebolisce la società.

Sulla base dei prezzi correnti, la società ha livelli di valutazione particolarmente elevati.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea le aspettative degli analisti.

Gli analisti che coprono il titolo hanno recentemente abbassato le loro previsioni di guadagno.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime degli utili.

Come si vede la situazione anche da questo punto di vista è abbastanza contraddittoria. Non resta, quindi, che affidarci all’analisi grafica e previsionale.

La cannabis potrebbe fare triplicare il valore dei portafogli azionari: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Canopy Growth (NASDAQ:CGC) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 24,51 dollari in ribasso dello 1,05% rispetto alla seduta precedente.

Le prossime sedute potrebbero essere una ghiotta occasione di acquisto. Come si vede dal settimanale, infatti, è stato raggiunto il III obiettivo di prezzo e le quotazioni hanno immediatamente ritracciato. Discese fino in area 22,54 dollari, come già ce ne sono state, non rappresentano un problema purché il livello non venga rotto in chiusura di seduta. Nel qual caso dovremmo andare a calcolare gli obiettivi al ribasso.

Nel lungo periodo, invece, la tendenza è rialzista e, come si vede dal grafico, le quotazioni sono proiettate verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare la massima estensione del rialzo si trova in area 90 dollari per un potenziale rialzo di oltre il 200%. Lo scenario rialzista di lungo periodo verrebbe meno nel caso di una chiusura mensile inferiore a 19,50 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

