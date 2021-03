Si sa, in tempo di pandemia fare attività motoria diventa più complicato. Quando poi si entra nella cosiddetta “zona rossa”, ogni spostamento fuori casa ci viene precluso. Anche chi si vede costretto a rinunciare alla solita camminata o alla corsetta quotidiana al parco o tra le vie del centro, può però porvi rimedio esercitandosi da casa.

La camminata attiva per chi non può uscire a correre è un toccasana anche per chi è contagiato dal Covid o assiste persone malate e non può allontanarsi dalle mura domestiche. Basta seguire questa serie di esercizi consigliati dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Togliamo scarpe e tappeto e iniziamo a camminare

Prepariamo il “terreno d’allenamento” togliendo tutti i tappeti e mettendo calze antiscivolo. Oppure restiamo a piedi nudi sulla moquette. Iniziamo a improvvisare una camminata sul posto, muovendo braccia e gambe avanti e indietro per circa trenta secondi.

Ora simuliamo una camminata veloce, cominciando ad andare avanti e indietro per qualche metro per il corridoio o la stanza in cui ci stiamo allenando, senza mai voltarci di spalle. Continuiamo a muovere bene le braccia. Se facciamo fatica, riduciamo l’ampiezza del passo. Camminiamo per circa due minuti, poi recuperiamo per una trentina di secondi.

Alziamo le ginocchia, prima da fermi poi in movimento

Ora ci muoviamo sul posto alzando bene il ginocchio destro e il braccio sinistro, e viceversa. Dopo circa trenta secondi, proseguiamo andando avanti e indietro, senza girarci di spalle.

Teniamo duro per altri due minuti, poi recuperiamo per trenta secondi. Camminiamo ancora avanti e indietro, muovendo bene anche le braccia. Mentre restiamo in movimento, le distendiamo bene in alto, riportandole poi in basso con i gomiti piegati e le mani appoggiate sulle spalle.

Proseguiamo stavolta per circa tre minuti l’esercizio, poi recuperiamo per circa trenta secondi.

Gli step sul posto anche a suon di musica

Partiamo ora allargando le gambe all’altezza del bacino, e tenendo le mani sui fianchi. Ora portiamo la gamba destra verso quella sinistra, piegando leggermente le ginocchia durante il movimento e senza toccare il piede opposto.

Facendo forza con la punta del piede che abbiamo spostato, torniamo in posizione di partenza, e proseguiamo con l’altra gamba. Restiamo in movimento per circa due minuti, recuperando poi per trenta secondi.

La camminata attiva per chi non può uscire a correre

Questi esercizi sono utili per tenerci sempre in movimento anche senza poter uscire di casa. Ci faranno perdere non più di quindici minuti del nostro tempo.

Un allenamento utile ed efficace per distrarci da questo deprimente periodo di lockdown. Sempre con le gambe divaricate ad altezza bacino, solleviamo il ginocchio destro e lo portiamo all’altezza della mano sinistra, toccandola.

Torniamo nella posizione di partenza e facciamo lo stesso con l’altra gamba. Anche qui cerchiamo di resistere per circa due minuti.