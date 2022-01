Mancano pochi giorni all’Epifania, una delle feste preferite dai bambini per le tante novità golose che li aspettano. In questo giorno molti dolci e prelibatezze finiscono puntualmente sulla tavola e allettano ogni palato.

Il simbolo del 6 gennaio è certamente la famosa calza. È immancabile appesa al camino nella notte che attende la venuta della befana in groppa alla sua scopa.

Se vogliamo dare un tocco personale al nostro menù per l’occasione, dobbiamo sapere che anche ai fornelli possiamo riprodurre la celeberrima calza. È una ricetta semplicissima che soddisferà le papille gustative di adulti e bambini. Sarà l’alternativa più buona a questo dolce delle feste raccomandato dai migliori pasticceri. Vediamo in pochi passi come realizzarla.

Ingredienti

La nostra calza ghiotta sarà rivestita da un fragrante strato di pasta sfoglia che nasconde della dolcissima Nutella. Ecco di cosa avremo bisogno per prepararla:

2 rotoli di pasta sfoglia;

Nutella a piacere;

decorazioni zuccherine tipo codette colorate;

zucchero a velo q.b.

La calza della befana diventa irresistibile con questo dolce dell’Epifania che si prepara in un battibaleno

Per prima cosa ci servirà un’immagine della calza che vogliamo realizzare. Per procurarcela possiamo stampare una foto da internet o, se siamo abbastanza abili, fare un disegno su carta.

Fatto questo, prendiamo i due rotoli di sfoglia e li srotoliamo poco alla volta, tenendo come base la carta da forno. Su di ognuno posizioniamo il disegno della nostra calza e ne ricaviamo la forma con l’aiuto di un coltello.

Preleviamo le due calze di sfoglia e su una di queste spalmiamo con cura la nutella. Copriamo tutto con l’altra forma e chiudiamo bene i bordi premendo con i denti di una forchetta.

Con la posata o uno stuzzicadenti facciamo tanti piccoli buchi su tutta la superficie della calza. A questo punto possiamo arricchirla stampandovi sopra altre forme, come delle stelline. Non ci resta che infornare la calza per 20 minuti a 180 gradi, fino a che non avrà acquisito la giusta colorazione.

Scaduto il tempo la possiamo togliere dal forno e impreziosire con gli zuccherini che abbiamo scelto. Diamo una spolverata di zucchero a velo e finalmente potremo deliziare gli ospiti con la nostra ricetta speciale. La calza della befana diventa irresistibile con questo dolce dell’Epifania che si prepara in un battibaleno.

Approfondimento

Per non buttare la sfoglia avanzata delle lasagne ecco qualche brillante idea in cucina per risparmiare sulla spesa.