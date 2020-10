Il gulash sta all’Ungheria come un buon piatto di pasta sta all’Italia. In qualunque città ungherese ci si trovi è impossibile non leggere la parola “gulash” sul menù dei ristoranti. Questo piatto si presenta come uno spezzatino immerso in una zuppa ricca di gusto.

Servito caldissimo, il gulash riesce a riscaldarci anche nel freddissimo inverno ungherese. E le spezie al suo interno donano al piatto un gusto unico. È perfetto da mangiare nelle sere d’autunno e d’inverno. Ecco la calda ricetta di un piatto ungherese gustosissimo e semplicissimo.

Ingredienti

Per preparare il gulash ungherese per 2 persone serviranno:

a) 300 grammi di carne di manzo;

b) 1 peperone verde piccolo;

c) 2 cipolle;

d) 150 grammi di patate;

e) 1 pomodoro pelato;

f) 1 carota;

g) 1 cucchiaio di paprika dolce;

h) 1 cucchiaino di cumino in polvere o in semi;

i) 500 ml di brodo di carne;

l) 1 spicchio di aglio;

m) Sale q.b.

n) Pepe q.b.

Affettare in modo grossolano le cipolle e la carota. Tagliare grossolanamente anche il peperone verde e metterlo da parte. Far soffriggere per qualche minuto cipolle e carota in un tegame con un filo d’olio o con una noce di burro. Aggiungere lo spicchio d’aglio.

Tagliare la carne a pezzetti più o meno tutti grandi uguali. Versare la carne nel tegame. Insaporire il tutto con cumino, sale e pepe. Far rosolare per qualche minuto.

Aggiungere il pomodoro e un po’ di brodo di carne. Aggiungere la paprika dolce e mescolare. Coprire con un coperchio e far cuocere per un’ora a fuoco basso. Mescolare di tanto in tanto e aggiungere brodo per non far asciugare il tutto.

Intanto, pelare le patate e tagliarle a pezzi. Dopo un’ora di cottura versare le patate e il peperone già tagliati nel tegame. Aggiungere brodo e coprire col coperchio. Lasciar cuocere ancora per 30 minuti. Aggiungere di tanto in tanto brodo e lasciar consumare a piacere.

Dopo 30 minuti, portare il tegame direttamente a tavola e servirlo in una ciotola o in un piatto fondo. Il gulash può essere servito sia come zuppa sia come spezzatino in umido. Possiamo regolarci scegliendo durante la cottura quanto far rapprendere il brodo.