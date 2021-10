La Kartoffelsuppe (zuppa di patate) è la calda e ipocalorica vellutata tedesca per scaldarci e coccolarci nelle sere di autunno. Un piatto povero inizialmente a base di patate, a cui poi si sono aggiunti diversi altri ingredienti con il passare del tempo. Una sua porzione contiene all’incirca 140 chilocalorie. La ricetta che vedremo prevede l’utilizzo di patate, funghi, carote e pancetta dolce come ingredienti principali.

La calda e ipocalorica vellutata tedesca per scaldarci e coccolarci nelle sere di autunno

Ingredienti per 6 persone

250 g di funghi (champignon, misti, porcini o prataioli);

600 g di patate pelate;

200 g di pancetta dolce a fette sottili;

1,5 l di brodo vegetale;

1 cipolla bianca;

2 foglioline di alloro;

1 fiocchetto di burro;

q.b. pepe nero, sale fino, prezzemolo;

4 fette di pane casereccio (facoltative).

Preparazione

Preparare il brodo vegetale e metterlo da parte.

Tagliare le patate a cubetti e pulire le carote per poi tagliarle a rondelle.

Sbucciare e tritare la cipolla.

Metterla in un tegame assieme al fiocchetto di burro e farla appassire a fiamma bassa.

Tagliare a pezzi 100 g di pancetta e farla rosolare, aggiungere le carote e farle insaporire.

Aggiungere le patate e mescolare spesso con l’aiuto di un mestolo, facendo amalgamare il tutto.

Versare le foglie d’alloro e il brodo vegetale all’interno del tutto.

Coprire il tegame con un coperchio e far cuocere a fiamma bassa.

Quando le verdure si saranno ammorbidite e la zuppa sarà pronta, insaporirla con sale e pepe.

Togliere le foglie d’alloro e passare il tutto nel frullatore ad immersione. Così si otterrà una crema vellutata, da mettere momentaneamente da parte.

Far rosolare la pancetta fino a renderla croccante. Per farlo, metterla in una padella antiaderente assieme ad un filo d’olio.

Dopo aver preparato la pancetta, cuocere anche i crostini di pane nella stessa padella.

Mettere crostini e pancetta croccante nella vellutata e spolverizzarla con del prezzemolo dopo averlo tritato.

Buon appetito!

Come preparare il brodo vegetale?

Chi non vuole ricorrere ad un dado può prepararlo a casa. Si mettono in pentola un paio di litri d’acqua, una cipolla bianca spellata, un paio di carote e un gambo di sedano dopo averli mondati, si aggiunge il sale e si fa cuocere per trenta minuti dopo che l’acqua ha preso a bollire. Per una spiegazione più approfondita, ecco come preparare in casa un delizioso brodo vegetale con un’incredibile ricetta che prevede zero sprechi.