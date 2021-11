Le temperature si stanno abbassando in questo periodo, e per questa ragione è bene che ci teniamo al caldo con qualche preparazione adeguata. Cuciniamo quindi meno insalate fredde e lanciamoci in preparazioni che ci riscaldino di più.

Oggi in particolare vediamo una ricetta che fa proprio al caso nostro, e che utilizza un amato ortaggio autunnale, ovvero la zucca. Conosciamo la calda e deliziosa ricetta che ci riscalderà a novembre e dicembre.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una zuppa autunnale con zucca e mela. Per prepararla avremo bisogno di questi ingredienti:

900 grammi di zucca sbucciata, tagliata a cubetti;

2 mele tagliate a pezzi grossolanamente;

1 cucchiaino di zucchero;

1 cipolla tritata;

2 gambi di sedano tritati;

1 carota tritata;

3 cucchiai di zenzero macinato;

mezzo cucchiaino di cannella;

mezzo cucchiaino di polvere di cinque spezie;

un pizzico di noce moscata macinata;

1 litro di brodo vegetale;

4 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di aceto;

sale;

pepe.

La calda e deliziosa ricetta che ci riscalderà a novembre e dicembre

Ora possiamo iniziare con la preparazione. Come prima cosa preriscaldiamo il forno a 220 gradi e rivestiamo due teglie con carta da forno.

Combiniamo l’aceto, lo zucchero e un pizzico di sale in una piccola pentola e cuociamo a fuoco lento fino a ridurlo di circa metà, poi mettiamo da parte. Ora aggiungiamo la zucca a cubetti con 2 cucchiai di olio d’oliva, e spargiamo il composto sulle teglie. Condiamo con sale e pepe e mettiamo in forno per circa 30 minuti.

Mentre la zucca cuoce, riscaldiamo una pentola a fuoco medio-basso. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio d’oliva e la cipolla. Soffriggiamo per circa 7 minuti, poi condiamo con sale e pepe. Aggiungiamo le spezie e mescoliamo. Aggiungiamo carota e sedano, alziamo la fiamma a media intensità e soffriggiamo fino a quando non si scioglie. Poi aggiungiamo la mela e cuociamo fino a quando non è un po’ tenera.

Una volta pronta la zucca, aggiungiamola alla pentola e mescoliamo bene per combinare. Ora aggiungiamo il brodo vegetale e portiamo ad ebollizione fino a quando il brodo si sarà consumato.

Poi lasciamo raffreddare un po’, mettiamo il composto in un frullatore e rendiamolo, così, cremoso e liscio. Infine, portiamolo di nuovo nella pentola e portiamolo ad ebollizione. Una volta pronto, impiattiamo e la nostra ricetta è pronta.

