Una torta semplice, economica, veloce e che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. Cosa si cerca di più da questa ricetta della nonna? Sempre meglio che comprare i dolci da supermercato pieni di grassi idrogenati e zuccheri lavorati che rovinano la salute! Ecco allora la buonissima torta di mele senza forno fatta in padella e con un solo uovo.

Ingredienti

1 uovo;

1 mela grossa;

farina, 1 bicchiere da birra di 33 cl;

burro q.b.;

1 bustina di lievito per dolci;

4 cucchiaini di zucchero;

1 bustina di vanillina

1 bicchiere di latte

60 ml olio di semi;

1 cucchiaio di aceto bianco;

sale un pizzico.

Preparazione della padella

Si prende una padella antiaderente e si spalma al fondo con del burro. Poi si prende un cucchiaino di zucchero e lo si sparge sul burro nella pentola.

Si prende una mela e la si taglia facendo dei cerchi nel verso perpendicolare al torsolo e senza togliere la buccia.

Poi si crea un piccolo buco rotondo al centro della fetta in modo da eliminare il pezzo di torsolo. Si ottiene così la forma di una ciambella. Le fette pronte si piazzano sul fondo della padella.

Preparazione dell’impasto

Si prende un uovo e il contenuto lo si versa in una ciotola. Si aggiunge un pizzico di sale, una bustina di vanillina e 3 cucchiaini di zucchero. Con una frusta si sbatte il tutto fino a quando gli ingredienti si siano ben amalgamati.

A questo punto si aggiungono 60 ml di olio di semi, e si continua ad amalgamare.

Si versa nel composto un bicchiere di latte e si gira ancora. Dopo di ciò si versa poco per volta un bicchiere piccolo da birra di farina e si mescola ancora.

Ora è il momento del lievito per dolci, se ne versa una bustina cercando di spargerlo bene sulla superficie del composto. Sempre con la frusta si continua a girare e una volta amalgamato il lievito, si aggiunge un cucchiaio di aceto bianco, mescolando ancora.

La cottura. La buonissima torta di mele senza forno fatta in padella e con un solo uovo

Il tutto si versa in modo uniforme sulle fette di mela che sono in padella, in modo tale da creare uno strato di impasto sopra le mele.

Si lascia cuocere per 20 minuti a fuoco basso coprendo con un coperchio trasparente in modo da osservare la cottura.

Dopo 20 minuti si toglie la padella dal fuoco e come si fa per le frittate si gira la torta per far cuocere anche la parte alta. Una volta girata su un piatto di portata si fa glissare e la si rimette in padella. In questo modo avremo la parte cotta in alto e quella meno cotta in basso.

Questa volta la padella non si copre ma si attendono 5 minuti, prima di prendere la torta e poggiarla sul piatto di portata. In tutte queste operazioni è meglio farsi aiutare da una spatola.

Ora è il momento di tagliarla e servirla soprattutto ai più piccoli per un successo assicurato. Ecco allora la buonissima torta di mele senza forno fatta in padella e con un solo uovo.