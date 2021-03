Quando si parla di dolci si pensa subito a latte, burro, panna e creme di ogni tipo. Insomma, si pensa subito a qualcosa che contenga latte e derivati. Così, alcune delizie sembrano di fatto escluse a chi è intollerante al lattosio. Niente di più sbagliato.

In un’epoca in cui molti stanno manifestando i fastidiosi sintomi delle intolleranze a certi alimenti, non c’è niente che chiunque non possa mangiare.

Dalla pasta senza glutine per i celiaci al gelato di soia per chi non può consumare latticini, anche la cucina ha aperto i suoi orizzonti.

Al contrario, ciò non significa che alcuni cibi siano riservati agli intolleranti. Chi non ha problemi di digestione, ad esempio, potrebbe preferire il latte di riso a quello di mucca per una semplice questione di gusti.

Per dimostrarlo, proponiamo la ricetta della torta alle mandorle per soddisfare il palato di tutti, senza distinzione di allergie.

La buonissima torta alle mandorle perfetta anche per gli intolleranti al lattosio

Ingredienti:

200 grammi di mandorle già sgusciate;

tre cucchiai scarsi di zucchero bianco;

50 grammi di farina 00;

due uova;

5 grammi di lievito per dolci (più o meno un cucchiaio da caffè);

cacao in polvere e granella di nocciole q.b..

Tritiamo le mandorle insieme ad un cucchiaio di zucchero e mettiamole da parte. In un mixer, versiamo le uova con gli altri due cucchiai di zucchero e montiamole per ottenere una consistenza simile ad una leggera spuma. Aggiungiamo al composto le mandorle, la farina e il lievito e mescoliamo energicamente.

Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 45 minuti.

Non appena si sarà raffreddata, potremo decorare la torta spolverando il caco amaro e la granella di nocciole. Perfetta per la colazione, dopo i pasti o come merenda, la buonissima torta alle mandorle perfetta anche per gli intolleranti al lattosio piacerà a tutti.