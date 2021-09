L’hummus di fagioli è una variante del più noto hummus di ceci. Una salsa tipica del medio oriente, dal sapore intenso. È una crema leggera, ma molto nutriente da spalmare su crostini di pane come antipasto o aperitivo, oppure per accompagnare tante altre pietanze. Tra gli ingredienti c’è la salsa tahina, che deriva dai semi di sesamo. Vedremo come preparare anche quella e, poi, la ricetta dell’hummus di fagioli, la buonissima salsa dal sapore intenso facile da preparare con cui condire tantissimi piatti. La preparazione di questa salsa non richiede molto tempio ed è facile da cucinare anche per chi è alle prime armi in cucina.

Ingredienti per la crema tahina

a) 100 grammi di sesamo;

b) 1 pizzico di sale;

c) 20 grammi di olio di sesamo oppure di girasole.

Preparazione

Prendere una padella antiaderente, e tostare i semi di sesamo per cinque minuti mescolandoli continuamente. Una volta tostati metterli in un frullatore, con l’olio e frullarli fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere del sale.

Ingredienti per l’hummus di fagioli

a) 240 grammi di fagioli bianchi di Spagna;

b) 1 spicchio di aglio;

c) 1 rametto di rosmarino;

d) 50 ml di tahina (crema di sesamo);

e) 50 ml di succo di limone;

f) sale q.b.

Preparazione

Versare in un pentolino un po’ di olio, uno spicchio di aglio e il rosmarino. Farli rosolare per qualche minuto.

Aggiungere i fagioli precotti al pentolino e farli rosolare assieme all’olio e agli altri ingredienti. Girare il tutto continuamente. Una volta cotti versare tutto in un contenitore. Unire ai fagioli la salsa tahina precedentemente preparata, il succo di un limone, il sale e il pepe. Girare tutto per fare amalgamare bene. Prendere un mixer, versare il composto e frullare. Mettere l’hummus di fagioli in un vassoio, spolverare con della paprika e servire a tavola.