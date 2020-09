È di queste ore la pubblicazioni dei dati relativi al primo semestre di Health Italia. La buona semestrale potrebbe risollevare le sorti di questo titolo azionario? La domanda è d’obbligo in quanto come vedremo il titolo è impostato saldamente al ribasso e non s’intravedono ancora punti di svolta.

Tornando alla semestrale i risultati sono stati buoni. I ricavi sono stati in crescita e l’indebitamento netto è sceso rispetto a fine 2019. Nonostante le incertezze legate alla situazione attuale, il management vede il secondo semestre in linea con il primo.

Conforto non arriva dalla attuale valutazione di Health Italia. Qualunque sia il criterio utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

La buona semestrale potrebbe risollevare le sorti di questo titolo azionario; dove si trova il punto di svolta secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Health Italia (MIL:HI) ha chiuso la seduta del 18 settembre a 1,685 euro in rialzo del1,685%.

Time frame giornaliero La tendenza in corso è ribassista, ma le ultime due sedute di settimana scorsa hanno dato segnali molto incoraggianti. Tuttavia non sono ancora state sufficienti per far invertire al rialzo la tendenza in corso. Solo una chiusura giornaliera superiore a 1,755 euro farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso. Qualora, invece, la discesa dovesse continuare gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza è ribassista, ma il supporto in area 1,6158 euro sta tenendo molto bene e potrebbe favorire la ripartenza delle quotazioni. In questo caso il segnale verrebbe anticipato, come detto in precedenza, sul giornaliero.

In caso contrario si partirebbe al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

