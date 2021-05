La Brexit e il successo contro la pandemia fanno bene alla sterlina che si rafforza contro tutte le principali valute mondiali. Questo è il bilancio che possiamo tracciare dopo oltre un anno dalla Brexit e dopo il successo della campagna vaccinale che ha permesso al Regno Unito, primo al Mondo, di allentare le restrizioni riguardanti la lotta al coronavirus.

Andiamo a vedere ora la situazione relativamente ai principali cross valutari e le aspettative per i prossimi mesi.

Cambio EURGBP: time frame mensile

Il cambio euro sterlina (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 28 maggio in rialzo dello 0,06%.

La proiezione in corso è ribassista, ma come già successo altre volte in passato, il raggiungimento del supporto in area 0,844 (I obiettivo di prezzo) ha frenato ulteriori discese. Siamo, quindi, a un possibile punto di svolta con l’inversione rialzista che si concretizzerebbe nel caso di una chiusura mensile superiore a 0,894. In questo caso il I obiettivo di prezzo del rialzo si troverebbe in area 0,9705.

Una chiusura mensile inferiore a 0,844 farebbe scattare un’ulteriore accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

Cambio GBPUSD: Time frame mensile

Il cambio sterlina dollaro americano (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 28 maggio in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e al momento non si vedono problemi per un ulteriore rafforzamento della sterlina contro il dollaro americano. Il prossimo ostacolo si trova in area 1,452 (II obiettivo di prezzo). Su questo livello si potrebbe o assistere a un’accelerazione rialzista (nel caso di una chiusura mensile superiore al livello stesso) oppure a una presa di beneficio che potrebbe portare le quotazioni in area 1,296 (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe definitivamente abbandonare lo scenario rialzista.

Cambio GBPJPY: Time frame mensile

Il cambio sterlina yen (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 28 maggio in ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente.

La situazione è praticamente identica a quella del cambio sterlina dollaro americano.

La proiezione in corso è rialzista e al momento non si vedono problemi per un ulteriore rafforzamento della sterlina contro lo yen. Il prossimo ostacolo si trova in area 146,7 (II obiettivo di prezzo). Su questo livello si potrebbe o assistere a un’accelerazione rialzista (nel caso di una chiusura mensile superiore al livello stesso) oppure a una presa di beneficio che potrebbe portare le quotazioni in area 145,2 (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe definitivamente abbandonare lo scenario rialzista.

