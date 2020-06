La Borsa scommette su un fiume di denaro. E la settimana parte alla grande

Le Borse europee non potevano cominciare meglio la settimana. E Piazza Affari è stata la migliore di tutte in Europa. Il listino milanese sembra voler recuperare il terreno perduto nelle scorse settimane.

A cosa è dovuta questa improvvisa ondata di euforia? La Borsa scommette su un fiume di denaro.

In Piazza Affari si apre una nuova fase rialzista

Tutte le Borse in Europa hanno aperto la prima giornata della settimana in rialzo e sono salite per tutta la seduta. Al termine della giornata l’indice italiano delle blue chips, l’Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha chiuso in rialzo del 1,8% a 18.518 punti. Valore importante per l’indice. Perché è il massimo degli ultimi 2 mesi e soprattutto perché segna il superamento del livello di resistenza posto in area 18.300/18.400 punti. La rottura della resistenza, se confermata anche nella prossima seduta, porterà in Piazza Affari una nuova fase rialzista.

I bancari tornano ad essere protagonisti

È utile osservare come sulla Borsa di Milano i due migliori titoli siano stati due azioni bancarie, Mediobanca e Banco BPM. Mediobanca ha guadagnato l’8% sulla scia delle indiscrezioni di una volontà di Leonardo Del Vecchio di salire al 20% nel capitale azionario della banca. Banco BPM ha guadagnato il 6,5%. Ma hanno fatto molto bene anche Unicredit, che ha guadagnato il 3,1%, UBI Banca salita del 2,4% come BPER, Banca Intesa salita dell’1,7%.

Come abbiamo più volte scritto da queste colonne, al fine di una nuova tendenza rialzista della Borsa italiana, la salita del settore bancario è fondamentale. L’andamento delle ultime sedute di Piazza Affari e dei prezzi delle banche lo dimostra.

La Borsa scommette su un fiume di denaro

Il rialzo in Europa è dovuto soprattutto alle attese riguardo le decisioni che la Banca Centrale Europea prenderà nell’incontro di giovedì 4. Gli operatori scommettono sull’annuncio di nuovi stimoli monetari da parte della banca Europea, fino a 500 miliardi. Una nuova ondata di liquidità che si riverserebbe anche sul mercato spingendo a nuovi acquisti nel comparto azionario.