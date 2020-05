La Borsa di Milano chiude la seconda seduta della settimana in maglia rosa tra le Borse europee. Infatti è quella che ha fatto segnare la migliore performance. La giornata è stata ricca di spunti operativi e di segnali incoraggianti. Oramai la Borsa italiana è a un passo dalla svolta e la Borsa americana a un passo dai massimi. Ecco perché

La Borsa italiana è a un passo dalla svolta e la Borsa americana a un passo dai massimi

Per Piazza Affari il primo segnale incoraggiante è arrivato dal mercato dei bond. Per la prima volta dopo molte settimane lo spread tra i rendimenti del Btp e del Bund è sceso sotto 200 punti. Questo calo ha immediatamente avuto un riflesso sul mercato azionario italiano. Infatti i titoli azionari bancari sono stati tra i più comprati, con performance anche a due cifre. In particolare vale la pena segnare il rialzo del 10% di Banca Bper. Ma spunti rilevanti si sono visti anche su altre banche. Unicredit ha guadagnato il 4,4% scavalcando nuovamente la soglia dei 7 euro. Banco BPM è salito del 4,8%.

Il risveglio delle banche ha spinto l’indice Ftse Mib in guadagno dell’1,5% a 17.780 punti, ad un passo dai 18.300 punti. Oltre questo valore i prezzi dell’indice potranno abbandonare il movimento laterale e iniziare una nuova fase positiva.

Se Piazza Affari è a un passo da una nuova fase rialzista, la Borsa americana si conferma la locomotiva mondiale dei mercati azionari.

La Borsa americana punta verso i massimi storici

Altro segnale incoraggiante per la Borsa italiana, e per le Borse del Vecchio Continente in generale, è il nuovo rialzo della Borsa americana. Ascesa molto significativa per due motivi. Il primo è che l’indice S&P500 (US500) ha raggiunto nuovamente la soglia dei 3000 punti. Oramai i prezzi sono vicinissimi al massimo storico toccato a febbraio.

Il secondo motivo riguarda le tensioni internazionali tra USA e Cina, che evidentemente non hanno intaccato la voglia di acquisto da parte degli operatori. C’era il timore che la guerra mediatica tra le due superpotenze potesse in qualche modo guastare la marcia dei prezzi. Ma sembra che oramai, come abbiamo scritto in un articolo da queste colonne, la Borsa a Stelle e Strisce sia destinata verso nuovi massimi storici.