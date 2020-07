Ottimo inizio di settimana per Piazza Affari che chiude la seduta di lunedì in rialzo. L’avvicinarsi dell’accordo sul Recovery Fund, anche se al ribasso rispetto alla proposta di partenza, fa bene all’Europa. Ma fa indubbiamente bene all’Italia e questo i mercati lo sanno. La Borsa italiana adesso è attesa a una lunga corsa al rialzo.

L’accordo sul Recovery Fund premia l’Italia

Il più lungo vertice dei Capi di Stato e di Governo della UE dal 2000, ha prodotto un accordo. E questa è già una notizia positiva per l’intera Europa, che segna comunque il successo del vertice. La macchina del Recovery Fund si mette in moto. Un mancato accordo sarebbe stato un problema per tutta la UE.

Per l’Italia non è il risultato sperato, ma è comunque un buon risultato. Lo capiscono perfettamente gli operatori che premiano la nostra Borsa molto più delle altre Piazze Europee. Al termine della seduta l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha guadagnato l’1% a 20.621 punti.

La Borsa italiana adesso è attesa a una lunga corsa al rialzo

Il principale aspetto positivo della chiusura odierna dell’indice, è che i prezzi hanno terminato sopra la soglia dei 20.500 punti. In un precedente articolo da queste colonne (puoi leggere qui l’articolo), avevamo indicato questo livello di prezzo come cruciale. Perché di fatto oltre questa soglia si apre ufficialmente una nuova stagione di rialzi per la Borsa italiana.

La scommessa degli operatori internazionali è che l’arrivo dei fondi del Recovery Fund possa dare un forte impulso alla nostra economia. Quindi l’accordo che si firmerà, anche se al ribasso rispetto alla proposta di partenza, sarà di giovamento soprattutto alle casse italiane.

Prova ne sia il dato sullo spread. Il differenziale di rendimento tra i BTP decennali e Bund decennali tedeschi ha iniziato a calare con decisione arrivando a 150 punti. A fine della scorsa settimana era ancora attorno a 160 punti. E questo è solo l’inizio. E’ possibile che torni a livelli di fine anno 2019 quando valeva attorno a 130 punti.