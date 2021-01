L’ultima seduta della Borsa di Milano ha indebolito ulteriormente un quadro di per sé già abbastanza incerto. Per altro complicato da uno scenario in deterioramento sui mercati azionari internazionali. Adesso ci si domanda se venerdì la Borsa ha ripreso fiato o si prepara a una nuova caduta. Ecco l’opinione degli Analisti di ProiezionidiBorsa.

Le Borse si stanno indebolendo

La seduta di venerdì è stata negativa per Piazza Affari e per il resto delle Borse europee. A causa della diffusione della pandemia, che riprende forza anche in regioni dove sembrava debellata, si teme un ulteriore deterioramento dello scenario economico.

Questi timori hanno pesato sui mercati azionari nelle ultime sedute e nella giornata di venerdì hanno creato uno sensibile smottamento. Nell’ultima seduta della scorsa settimana, tutti i listini europei sono andati in negativo, con solo un paio di eccezioni. Ma hanno ceduto anche le Borse americane e quelle asiatiche, con la sola eccezione dei listini cinesi.

La Borsa ha ripreso fiato o si prepara a una nuova caduta?

Dopo alcune sedute incerte, anche Piazza Affari venerdì ha chiuso in calo. L’indice Ftse Mib ha ceduto oltre l’1,1%. Sul listino milanese pesa anche l’incognita di una crisi politica.

La Borsa ha ripreso fiato o si prepara a una nuova caduta? È questa la domanda che nel fine settimana si sono fatti gli operatori. Venerdì, molti hanno approfittato della debolezza dei mercati per alleggerire le posizioni al rialzo. E le banche hanno subito pagato dazio. Ma queste vendite torneranno ad essere acquisti nelle prossime sedute, oppure la discesa proseguirà?

In questi momenti più che in altri, la Borsa va seguita giorno dopo giorno, per capire cosa può accadere. Su Piazza Affari in questo momento sembra gravare maggiormente il contesto internazionale, rispetto alle beghe politiche interne di un Governo disperatamente proteso a salvarsi.

Il livelli di prezzo da monitorare

Il trend di brevissimo periodo dell’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), è ribassista. Lo ha sentenziato la violazione al ribasso della trendline che passa per i minimi del 21 dicembre e del 5 gennaio. Scenario che già avevamo previsto da queste colonne.

Ma con la chiusura di venerdì, i prezzi hanno anche violato la trendline di medio periodo che gli sostiene da inizio novembre. Il cedimento del supporto a 22.200 punti, spingerà i prezzi verso il supporto dei 22mila punti. Sotto si potrebbe scendere fino a 21.600 punti. Al rialzo sarebbe positivo un ritorno e una chiusura sopra i 22.600 punti.

