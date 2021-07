Giornata difficile sui mercati azionari tutti, o quasi, in rosso. Il calo è partito da lontano, dalla Borsa della Cina che ha registrato cali pesanti. I ribassi si sono trasferiti in Europa, che comunque ha retto all’impatto della notizia negativa dall’Est Asia. Poi sono arrivati a Wall Street e l’apertura della Borsa americana non è stata particolarmente brillante.

Piazza Affari ha terminato con cali in media a quelli delle Piazza europee. Così, la Borsa frena nonostante una bella notizia ma 2 titoli mettono il turbo. Infatti il nostro listino è calato nonostante l’FMI abbia diffuso un’ottima notizia per la nostra economia. Purtroppo le banche hanno ancora impiombato il mercato, in compenso un paio di titoli hanno messo a segno una notevole performance.

Il Fondo Monetario Internazionale è ottimista sul futuro della nostra economia. Secondo le ultime stime dell’FMI, la crescita del PIL nazionale per il 2021 sarà del 4,9%, contro una crescita del 4,3% ipotizzata appena un mese fa. Evidentemente le riforme del Governo Draghi iniziano ad influenzare gli analisti, ma ancora non hanno condizionato i mercati. Il clima negativo che si è respirato su tutte le Borse ha imbrigliato anche Piazza Affari. Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,8% a 25.86 punti. Un calo in linea con le altre principali Borse europee. Il tedesco Dax ha chiuso in calo dello 0,6%, Londra dello 0,4%, Parigi dello 0,7%.

Il settore bancario ha ancora una volta impiombato la Borsa di Milano. Oramai è dimostrato che quando i titoli del credito salgono la Borsa sale, ma quando scendono, nella migliore delle ipotesi la Borsa si apprezza leggermente. Il calo della Borsa non ha impedito a due titoli di mettere il turbo. Pininfarina ha guadagnato il 6,5% finendo a 1,04 euro, mentre Biesse ha chiuso in rialzo dello 5,2% finendo a 31,3 euro. Il titolo Pininfarina è schizzato in alto dopo tre settimane di calo. Il balzo di oggi segue quello di ieri. Il superamento di 1,05 euro spingerà i prezzi a 1,08 euro e successivamente sui massimi di 1,10 euro. Al ribasso sarà negativo il ritorno dei prezzi sotto 1,01 euro, perché i prezzi scenderanno nuovamente a 0,97 euro.

