Con la seduta di oggi Piazza Affari riprende la via del rialzo. La Borsa di Milano segna i massimi delle ultime 3 settimane, in scia alla buona impostazione delle Borse europee e a Wall Street. Ecco cosa ha spinto oggi la Borsa di Milano, nell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Piazza Affari sembra avere ritrovato la via del rialzo. Un salita prudente ma costante. La si può notare molto bene se si osservano le ultime sedute su un grafico dei prezzi. Dal 2 ottobre il listino di Milano ha sempre chiuso in rialzo, nonostante il contesto economico in Europa non sia dei migliori.

In particolare, i dati sulla economia italiana non sono per niente incoraggianti. Si prevede per quest’anno un calo del PIL almeno del 9%. Inoltre il debito pubblico sta rapidamente salendo. In Europa i contagi salgono velocemente e in alcuni importanti Paesi si parla di nuove chiusure o di possibili limitazioni. Evento che darebbe una nuova mazzata alla economia della UE.

Eppure i mercati europei non sembrano curarsi del problema. L’andamento dei prezzi prende in considerazione una sola variabile in questo momento: Wall Street. Se la Borsa americana sale le Borse europee salgono e viceversa.

Bancari ed energia oggi sugli scudi

Anche Piazza Affari, ovviamente risente dell’andamento della Borsa USA, anche se sul nostro listini pesano fattori endogeni, come il comparto delle banche e dell’energia. I titoli azionari di questi settori pesano molto sulla capitalizzazione di Borsa e quindi quando le loro azioni vanno bene Piazza Affari sale.

Come nella seduta di oggi, in cui l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 19.582 punti. Un rialzo che è stato favorito dalla salita dei titoli bancari e dell’energia. Mediobanca ha guadagnato il 3,9%, Unicredit il 2,4%, Intesa l’1,6%. Nel comparto energia oggi è rimbalzata Saipem del 3,2%, Tenaris ha guadagnato il 3%, Eni è salita del 2,3%.

Se questi titoli proseguiranno nella corsa al rialzo, nelle prossime sedute potremo vedere l’indice Ftse Mib in area 20mila punti. Wall Street permettendo.

