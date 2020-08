La Borsa di Milano oggi può puntare al massimo settimanale. E un titolo azionario al massimo storico

Ieri abbiamo assistito alla ennesima prova di forza della Borsa USA. L’indice statunitense S&P500 ha realizzato il nuovo massimo storico, esattamente a 5 mesi dal minimo di marzo. Lo stesso non può dirsi per la Borsa di Milano, ancora molto indietro dai valori pre Covid. Eppure ieri qualcosa di interessante è accaduto, che potrebbe aiutarci a interpretare cosa potrà accadere oggi e domani. Ecco l’analisi dell’ufficio studi di ProiezionidiBorsa.

La Borsa di Milano oggi può puntare al massimo settimanale. Ma occhio alle sorprese

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha chiuso la seduta a 20.055 punti. E’ stata una giornata segnata da due fasi. Un avvio in ribasso e un successivo rialzo durato tutta la seduta. Il recupero dei prezzi, dopo un avvio sotto la soglia dei 19.800 punti, fa pensare che area 19.900/20.000 sia diventata una specie di calamita. Quando i prezzi si allontanano da questo livello, vengono immediatamente riattratti.

Dal 14 agosto a ieri, i prezzi dell’indice delle blue chip hanno passato la maggior parte del tempo all’interno del canale 19.900/20.000 punti. E comunque si sono mossi sempre all’interno della fascia 19.800/20.200 (con due sole eccezioni).

La seduta di ieri è terminata sui massimi di giornata. E’ possibile che i prezzi anche oggi possano continuare a salire, fino alla soglia dei 20.150/20.200 punti. Così la Borsa di Milano oggi può puntare al massimo settimanale. Ma a quel livello i day trader potrebbero fare scattare le vendite. E magari mettersi corti.

MutuiOnline a un passo dal massimo storico.

La Borsa di Milano, come il resto delle Borse europee, in questi giorni sono in mano ai day trader, che guardano ai movimenti daily. Acquisti e vendite scattano su supporti e resistenze che si posso apprezzare osservando i grafici a minuti. E per l’Ftse Mib, area 19.800 in basso e 20.150/20.200 in alto, sono supporti e resistenze che reggono da quasi una settimana.

Come scritto sopra, il proseguimento del trend rialzista intraday dell’indice Ftse Mib, potrà portare i prezzi oggi a 20.150/20.200 punti. Di contro, una discesa sotto 20mila punti, riporterà i prezzi verso 19.900 e probabilmente a 19.800 punti.

Tra i titoli da tenere sotto osservazione c’è MutuiOnline. Ieri l’azione ha chiuso a 22,45 euro, a un passo dal massimo storico a 23,35 euro. La soglia dei 22,50 se superata, spingerà con forza i prezzi proprio a 23,35 euro. Mentre sarebbe negativo il cedimento della soglia di 21,7 euro, perché riporterebbe i prezzi a 21 euro.

