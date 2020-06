La Borsa di Milano mette il turbo ed è pronta a salire del 25%. Ma lo farà a questa condizione. Ieri Piazza Affari ha rotto gli indugi. Dopo giorni di movimento laterale finalmente i prezzi hanno ripreso la via del rialzo. Adesso la Borsa di Milano mette il turbo ed è pronta a salire del 25%.

Sta cambiando lo scenario per Piazza Affari

Per giorni i prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), della Borsa di Milano, sono stati ingabbiati all’interno di una stretta fascia. Una fascia che aveva come limite inferiore il livello di 19.000 punti e come limite superiore il livello di 20.000 punti. All’interno di questo che sembra graficamente un rettangolo, l’indice di Milano ha passato le ultime sei giornate. E vi è ancora dentro. Ma adesso, con la chiusura di ieri, lo scenario sta per cambiare.

In queste ultime sedute i prezzi si sono progressivamente compressi come una molla. Finalmente ieri quella molla è stata liberata e adesso Piazza Affari è libera di correre verso nuovi traguardi al rialzo. Ma quali sono questi traguardi e quale altra condizione deve soddisfare Piazza Affari per tornare a salire?

La Borsa di Milano mette il turbo ed è pronta a salire del 25%. A questa condizione

La Borsa di Milano ieri è partita subito al rialzo in apertura. I prezzi dell’indice Ftse Mib (che ieri ha chiuso a 19.841 punti), si sono avvicinati fino a quota 20 mila senza però riuscire a superarla. Per tutta la seduta si sono mossi a ridosso di questa linea. Solamente una chiusura oltre questo livello, meglio se confermata da una chiusura settimanale darà, un nuovo impulso rialzista ai prezzi.

Fin dove potrà arrivare la Borsa di Milano? Se guardiamo con un orizzonte di medio periodo possiamo ragionevolmente supporre che possa tornare a quota 25.000 punti. Questo è il livello di prezzi raggiunto prima che l’emergenza Covid-19 facesse crollare i mercati. Da questi livelli quindi il listino milanese ha un potenziale di apprezzamento del 25%