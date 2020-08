Prosegue nel suo recupero la Borsa di Milano. Piazza Affari mette a segno una nuova seduta al rialzo, la terza consecutiva, grazie anche alla buona impostazione del resto delle Borse europee. Ed è questo, forse, l’elemento più importate della giornata, assieme ad un altro fattore, legato in specifico all’indice Ftse Mib. Possiamo scrivere che la Borsa di Milano inizia a mostrare i muscoli e mette nel mirino quota 20mila. Vediamo perché.

La Borsa di Milano inizia a mostrare i muscoli e mette nel mirino quota 20mila

Partiamo dai dati, che sono i mattoni su cui costruire qualsiasi analisi che abbia fondamento. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha guadagnato oggi lo 0,6%, ma soprattutto ha chiuso a 19.740 punti. Oltre la soglia dei 19.700 punti, che in un precedente articolo (leggi qui), gli analisti di ProiezionidiBorsa avevano individuato come una resistenza importante.

Questo livello di prezzo è stato superato di slancio subito in apertura. L’indice delle blue chips ha aperto la seduta di oggi in forte gap rialzista. Poi nella seconda parte della mattinata, i prezzi hanno leggermente corretto, per ricoprire lo spazio lasciato vuoto. Nel resto della seduta hanno proseguito in laterale fino alla chiusura.

Anche in Europa le Borse sono andate bene, per una volta meglio dell’Italia. Ad eccezione di Francoforte, che ha chiuso in rialzo dello 0,4%. Ma Londra ha guadagnato l’1,1% e Parigi lo 0,9%. Al momento della chiusura dei mercati in Europa, Wall Street era in territorio positivo. Questo contesto positivo favorisce l’ascesa dei prezzi in Piazza Affari.

Banche e petroliferi oggi sugli scudi

Insomma, si stanno manifestando nuovamente le condizioni per una nuova fase rialzista. Un segnale in questo senso è arrivato anche dal settore bancario, che anche oggi ha partecipato al rialzo della Borsa. Bper Banca è stata protagonista, con un balzo del 5,8%. La sensazione è che abbiano contribuito le speculazioni riguardo un possibile futuro risiko bancario. Intesa ha proseguito la sua corsa iniziata ieri, chiudendo con un balzo del 2,2%; Mediobanca ha guadagnato il 2,8%; Unicredit è salita dello 0,9%. In evidenza anche Banco BPM che ha segnato una performance dell’1,4%.

Oggi in Piazza affari sono andati bene anche i petroliferi. Il miglior titolo tra le blue chip è stato Saipem, con un rialzo del 6%. Eni ha guadagnato il 3%.