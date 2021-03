Piazza Affari chiude senza guadagni e senza perdite l’ultima seduta della settimana. Ma se l’indice Ftse Mib si è mosso poco, alcuni titoli hanno fatto importanti balzi. La Borsa di Milano ha chiuso in parità ma due titoli del lusso sono volati alle stelle. Merito di acquisti importanti da parte degli investitori che stanno puntando su tutto il settore della moda. Ma vediamo in dettaglio cosa è accaduto oggi sul listino milanese e quali sono le azioni del lusso su cui è caduta una pioggia d’acquisti.

Piazza Affari frenata dalle prese di beneficio

Partiamo dai dati, ovvero dal prezzo di chiusura. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato a 24.113 punti, praticamente allo stesso livello della chiusura di ieri. La differenza è frazionale, pari allo 0,03%. Oggi è stata una seduta tranquilla, anche se nella prima ora c’è stata un po’ di volatilità. Alcuni trader hanno approfittato della giornata di venerdì per vendere e monetizzare i guadagni delle ultime sedute. Vendite che sono state assorbite abbastanza tranquillamente, ma che hanno impedito a Piazza Affari di realizzare un nuovo massimo dell’anno.

Tutte le Borse europee si sono mosse poco o nulla. L’indice pan europeo, Euro Stoxx, ha chiuso in calo dello 0,3%, l’indice tedesco Dax ha chiuso in calo dello 0,4%. Invece, ha terminato in positivo dello 0,2% la Borsa di Parigi e quella di Londra ha chiuso in salita dello 0,3%.

La Borsa di Milano ha chiuso in parità ma due titoli del lusso sono volati alle stelle

Ma se la Borsa si è mossa poco, alcuni titoli sono letteralmente schizzati alle stelle, quelli del lusso. Tod’s ha chiuso in rialzo del 15,3% e Brunello Cucinelli ha guadagnato l’8,2%. Su entrambi i titoli è caduta una pioggia d’acquisti. Sono stati favoriti da un quarto trimestre dell’anno con conti in recupero, nonostante un bilancio annuale in perdita.

Il volo di questi titoli non è una sorpresa. Da qualche seduta si stanno scatenando forti interessi attorno al comparto, fortemente penalizzato dallo scoppio della pandemia. Ma adesso tutti gli analisti, grazie alla ripresa dell’economia, specialmente nell’est asiatico, prevedono una ripresa dei ricavi. Con prospettive di utili in crescita, a questi prezzi i titoli del lusso italiano sono a saldo.

