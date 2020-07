Nella seduta di ieri ancora una volta la Borsa di Milano è stata stoppata sul più bello. I prezzi avevano chiuso lunedì sopra la soglia dei 20mila punti. Tutto era pronto per un nuovo allungo che portasse l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), all’attacco dei 20.400 punti. E invece Wall Street ha rovinato la festa.

Ma la Borsa di Milano è pronta a scattare. Ecco cosa oggi potrebbe accadere, secondo l’analisi del nostro Ufficio Studi.

Le trimestrali hanno spinto la Borsa USA

Ieri sera tutti e tre gli indici americani hanno chiuso in rialzo. Il Dow Jones addirittura in salita del 2,1% trascinato dai risultati trimestrali. Che a dire il vero per molte aziende sono tra i peggiori della storia, ma migliori delle attese. E questo ha rafforzato l’idea che effettivamente l’economia a Stelle e Strisce sia sulla via della completa ripresa.

Un rialzo che non potrà che fare bene alle Borse europee e a quella italiana. Abbiamo visto infatti come nella seduta di ieri, la chiusura negativa di lunedì della Borsa americana abbia influito pesantemente sull’apertura dei listini. Ma quando Wall Street ha aperto in lieve rialzo, i prezzi delle Borse del Vecchio Continente hanno subito ridotto le perdite.

La Borsa di Milano è pronta a scattare

Per Piazza Affari si preannuncia una seduta in positivo. Ieri l’indice delle blue chips ha chiuso sui massimi di giornata a un passo dalla soglia dei 19.900 punti. Superare

questo scoglio nei primi minuti della seduta, permetterebbe ai prezzi di raggiungere agevolmente la soglia dei 20mila punti e di slancio superarla. Così da potere ipotizzare una chiusura dell’Ftse Mib sopra quota 20mila punti. Cosa che aiuterebbe i prezzi a terminare la settimana sopra l’altro livello importante di 20.400 punti, per poi puntare ai 25mila punti.

Sempre che la Borsa americana non rovini nuovamente la festa.