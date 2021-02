Chi ha detto che la bontà non possa provenire da piatti semplici? Non per forza bisogna passare ore e ore in cucina per preparare dei piatti succulenti. Aperitivi, antipasti, primi, secondi, dolci. Tutto può essere semplice e buonissimo al contempo.

Questa volta proponiamo un primo piatto semplicissimo e buono da fare impazzire con soli due ingredienti deliziosi e genuini.

Una ricetta con due protagonisti

Si tratta delle mezze maniche con ricotta e salsa di pomodoro ciliegino facilissime da realizzare per un pranzo veloce che soddisfi ogni commensale. In cucina si usa spesso il ciliegino per preparare dei sughi dal sapore intenso e tendente al dolciastro. Il gusto particolare di questo tipo di pomodoro gli ha ormai garantito il primato sulla classica passata di San Marzano. Per non parlare poi dell’altro ingrediente che primeggia in questa ricetta da leccarsi i baffi e la rende assolutamente speciale. Infatti, la bontà sta nella semplicità con questo primo piatto a base di ricotta pronto in un batter d’occhio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti e procedimento

Per tre porzioni avremo bisogno di:

250 grammi di mezze maniche;

250 grammi di salsa di pomodoro;

200 grammi di ricotta;

una foglia di basilico;

pepe nero, sale, olio e noce moscata q.b.

Cuociamo la pasta e nel frattempo riscaldiamo la salsa in un pentolino aggiungendo un filo d’olio, un pizzico di sale e la fogliolina di basilico.

A parte, lavoriamo la ricotta servendoci semplicemente di una forchetta e non appena la pasta sarà pronta, versiamo la salsa nella ricotta ancora fredda. Scoliamo la pasta e mischiamola al resto del condimento. Mescoliamo bene il tutto e aggiungiamo la noce moscata e il pepe nero.

Serviamo e gustiamoci questo buonissimo primo piatto.

La bontà sta nella semplicità con questo primo piatto a base di ricotta pronto in un batter d’occhio. Perché non provarlo oggi stesso?