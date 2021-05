La bontà di questo pesce dalle mille proprietà nutritive sbalordirà tutti per il suo costo particolarmente basso, lo sgombro. Appartiene alla famiglia degli scombridi, vive nel mar Mediterraneo, del Nord e nell’oceano Atlantico ed è definito come pesce povero. È un pesce azzurro di taglia piccola, spesso sottovalutato, con un notevole contenuto di grassi “buoni”, proteine, e poche calorie per etto.

È un pesce gustoso, con un sapore ricco e deciso, simile al tonno, risulta ideale per le diete, visto che non necessita di particolari condimenti aggiuntivi.

Ma non finisce qui, vitamine, proteine e soprattutto gli omega 3, lo rendono un alimento top per combattere il colesterolo e non solo. L’apporto calorico si aggira intorno alle 180 kcal per 100 gr. Contiene molti minerali come iodio, potassio, fosforo, vitamine del gruppo B e D.

È facilmente digeribile e sazia molto, essendo meno richiesto di altri tipi di pesce, non c’è la necessità di allevarlo, quindi è un prodotto del tutto genuino. Hanno una vita relativamente breve e l’apporto di mercurio che accumulano è basso.

Come riconoscere se è fresco

Lo sgombro presenta il ventre bianco, sul dorso invece ha delle striature verdi e nere.

Per riconoscere la freschezza bisogna osservare la pupilla, che deve mantenere sempre un colore tendente al nero, mai insanguinata. Le carni devono essere sode e compatte, la pelle lucente, le branchie rosso vivo. L’odore non deve mai essere forte, ma delicato. Se invece acquistiamo quello in scatola o in vetro, il colore non deve essere ingiallito, l’odore leggero e profumato.

Essendo un pesce relativamente piccolo è facile e veloce da cucinare sia al forno che in padella. È economico, il suo costo è davvero molto basso, ma cambia da regione a regione, oscilla tra i 7 e i 13 euro al kg. È facile da spinare, perché non ci sono quelle piccole e fastidiose spine e non ha squame. Inoltre, è reperibile praticamente tutto l’anno perché la sua pesca è semplice.

Sazia velocemente, è una fonte inesauribile di nutrimenti ed è genuino. È adatto a chi soffre di ipertensione, patologie cardiache e colesterolo alto.