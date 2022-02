L’inizio dell’anno si sta rivelando più duro del previsto per imprese, liberi professionisti e famiglie. Da tempo i prezzi delle materie prime sono in deciso aumento per via della forte domanda. Come se tutto ciò non bastasse, il conflitto in Ucraina sta peggiorando la situazione. Oggi sul mercato la richiesta di energia è forte mentre i combustibili fossili con cui essa è prodotta scarseggiano e/o hanno i prezzi alle stelle.

Tutto questo si traduce in un caro bollette senza precedenti per il consumatore finale. La speranza è che gli aumenti vengano presto riassorbiti con un ritorno alla normalità delle cose.

Nel frattempo, si susseguono da più fronti le novità tese a porre una qualche forma di rimedio. In questa logica si inserisce l’accordo tra ENEL Energia e i rappresentanti dei consumatori, volto a spalmare su un maggior tempo il pagamento delle fatture.

La bolletta ENEL luce e gas presenta questa nuova agevolazione per le famiglie per le fatture emesse fino al 30 aprile 2022

Nelle ultime ore, la multinazionale dell’energia ha raggiunto un’intesa con le principali associazioni dei consumatori. In pratica c’è la possibilità per i clienti domestici di rateizzare il pagamento della bolletta luce e gas fino a 12 mesi. Inoltre non è prevista l’applicazione di interessi di mora o degli interessi di dilazione.

In pratica l’importo della bolletta viene diviso in rate tutte uguali, senza la previsione di un anticipo o di una rata minima. Gli utenti domestici potranno richiedere quest’agevolazione sulle fatture emesse fino a tutto aprile. Per l’attivazione della rateizzazione, infine, non è richiesta la scadenza del termine ultimo indicato in fattura.

Come fronteggiare l’aumento dei costi

Come si vede, si tratta di un’importante agevolazione tesa però solo a spalmare nel tempo il pagamento. Vediamo invece cosa fare per tagliare a monte gli importi finali di questi consumi per la bolletta ENEL luce e gas.

Il primo passo consiste nel combattere ogni forma di spreco di energia e/o attuare gli stratagemmi che ne ottimizzino l’uso. Al riguardo, l’ENEA (Agenzia Nazionale per l’Energia) ha pubblicato una guida il 18 febbraio, impostata sull’uso efficiente dell’energia e del riscaldamento.

A seguire ricordiamo il capitolo Bonus (al rispetto dei requisiti ISEE e del nucleo familiare) e alcuni sostegni economici erogati dall’INPS. Tra quest’ultimi citiamo il reddito di cittadinanza, con la cui ricarica è possibile pagare le forniture energetiche. Inoltre abbiamo la carta acquisti (in alcuni casi la ricarica arriva a 200 euro a bimestre) concessa a over 65 e bambini di età al di sotto dei 3 anni.

