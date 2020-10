A sud dell’isola irlandese, vicino la città di Cork, città capoluogo della contea, c’è la città di Blarney. Di stampo medievale, Blarney è salita alle cronache medievali per la presenza di una leggendaria pietra. La Blarney Stone, pietra sacra irlandese, promette infatti di donare l’eloquenza in lingua inglese a chiunque la baci. Ma come nasce la leggenda della pietra di Blarney?

Varie ipotesi per questa pietra

La leggenda della pietra di Blarney nasce con la fondazione del castello omonimo. Secondo una delle leggende più accreditate, la pietra sarebbe stata portata da Gerusalemme da due crociati. Si dice infatti che questa pietra fosse stata toccata nientemeno che dal profeta Elia. Benedetta quindi da un profeta, la pietra è quindi il tramite più “rapido” per ottenere una capacità linguistica in inglese notevole.

Un’altra leggenda ci dice che questa pietra venne messa incastonata nel muro principale del castello da un avvocato. Dopo la sua posa, l’avvocato vinse la causa che stava difendendo e ottenne il dono del “difendere gli assistiti” senza offendere nessuno.

Baciare la pietra

La particolarità di questa pietra però è nella sua posizione nel castello. La pietra infatti è incastonata in un muro che dà su uno strapiombo. Per baciarla senza problemi bisogna affidarsi alle guide del castello. Lì, sorretto da due lastre d’acciaio a cui aggrapparsi, il turista può baciare la suddetta pietra per ottenere il famoso dono di Blarney.

La pietra di Blarney è uno dei principali rituali di pellegrinaggio dell’Irlanda del Sud, dopo la visita alla città di Cork. Se capitate da queste parti, lasciatevi stregare dalla pietra di Blarney e dalla sua misteriosa leggenda.

La pietra è raggiungibile passando per il castello di Blarney, dopo circa sei/sette rampe di scale a chiocciola che formano i torrioni di accesso all’area dove è posta la pietra sacra irlandese, la Blarney Stone.